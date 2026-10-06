Thăm, động viên doanh nhân cựu chiến binh phát triển kinh tế

Đoàn thăm mô hình chăn nuôi gà giống của CCB Nguyễn Văn Đường, ở xã Phú Bình.

Đoàn công tác đến thăm mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của CCB Nguyễn Ngọc Hùng tại phường Bách Quang (cơ sở Hội Doanh nhân CCB Sông Công); mô hình chăn nuôi gà giống của CCB Nguyễn Văn Đường ở xã Phú Bình (cơ sở Hội Doanh nhân CCB Phú Bình).

Đây là những hội viên Hiệp hội Doanh nhân CCB đã nhiều năm đầu tư phát triển các mô hình kinh tế nông nghiệp, chăn nuôi tổng hợp với quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Tại các mô hình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần vượt khó, năng động, sáng tạo của các cựu chiến binh trong phát triển kinh tế; đồng thời mong muốn các hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà chúc mừng Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh và các hội viên.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên và toàn thể hội viên; chúc các doanh nhân CCB tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.