'Quân hàm xanh' đồng hành chuyển đổi số

Sáng nay tại Đà Nẵng xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương, còn tại Khánh Hoà một người đẩy xe rùa qua đường bị ô tô tông tử vong tại chỗ… là những thông tin đáng chú ý trong bản tin tai nạn giao thông 6/10.