Chờ ngày lên bờ

Nhiều đời qua, người dân khu dân cư Nguyệt Đức (phường Vân Hà) lấy con thuyền làm nhà, lênh đênh bám sông, bám nước kiếm sống. Trải qua bao mùa mưa bão, bà con luôn đau đáu khát vọng có một mái nhà vững chãi trên bờ để có chốn đi về, làm nơi "an cư, lạc nghiệp". Thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng ấy, thành phố Bắc Ninh đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, xây dựng khu tái định cư. Hiện dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng niềm mong ngóng ngày được lên bờ của bà con.

Dự án “Sắp xếp và ổn định dân cư vùng thiên tai tại tổ dân phố Nguyệt Đức” được thực hiện theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Dự án do UBND phường Vân Hà làm chủ đầu tư, được xây dựng trên diện tích gần 5 ha tại khu Đồng Săng, đáp ứng nhu cầu tái định cư cho khoảng 140 hộ với gần 500 nhân khẩu. Khu tái định cư được đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bảo đảm diện tích 100 m2/lô đất, cùng khu đất rộng khoảng 3 nghìn m2 dành cho nhà văn hóa, sân thể thao và khuôn viên chung. Hệ thống giao thông gồm 6 tuyến đường nội bộ và tuyến đường tiếp giáp đê Tiên Sơn - Vân Hà (mặt đường rộng 12 m), kết cấu bê tông xi măng trên lớp cấp phối đá dăm. Bên cạnh đó, dự án cũng hoàn thiện đồng bộ hệ thống cấp nước, thoát nước mưa, nước thải và hệ thống điện sinh hoạt.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Vân Hà, đến nay, hạ tầng kỹ thuật của dự án cơ bản đã hoàn thành, phấn đấu hoàn tất toàn bộ trước ngày 30/11 năm nay. Từ ngày dự án khởi công, bà con Nguyệt Đức vô cùng phấn khởi, thường xuyên ra thăm công trình, hồi hộp đón chờ ngày được nhận đất, xây nhà trên bờ.

Cùng với việc đôn đốc thi công, UBND phường Vân Hà đang tập trung rà soát lại toàn bộ danh sách các hộ dân theo tình hình thực tế; đồng thời tiếp tục rà soát, bổ sung các trường hợp đặc biệt mới phát sinh nhằm bảo đảm tính chính xác, khách quan. Trên cơ sở đó, địa phương đối chiếu các điều kiện theo quy định của pháp luật để làm căn cứ giao đất. Đối với các trường hợp đặc biệt, địa phương xác định rõ tình trạng cư trú, thực trạng nhà ở, đất ở hiện tại để xem xét theo quy định. Nhằm bảo đảm phương án tái định cư được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, UBND phường sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền hướng dẫn quy trình, thủ tục giao đất theo đúng quy định của Luật Đất đai.

Xây dựng khu tái định cư thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân. Tinh thần đó đã được cấp ủy, chính quyền thành phố Bắc Ninh, phường Vân Hà thực hiện cụ thể tại địa phương. Ước mơ lên bờ sinh sống của bà con Nguyệt Đức từng ngày đang trở thành hiện thực. Các hạng mục khu tái định cư đang được khẩn trương thi công để một ngày mai, nơi đây sẽ có người dân đến sinh sống, có tiếng cười trẻ thơ, có cộng đồng dân cư đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc.