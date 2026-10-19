Đất vàng ven biển Quy Nhơn sau khi tháo dỡ khách sạn

Ngày 19/10, ông Ngô Tùng Sơn - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai - cho biết khách sạn Bình Dương sau khi được tháo dỡ, mặt bằng khu đất đã được bàn giao cho phường Quy Nhơn Nam quản lý.

Theo ông Sơn, khu đất này không đầu tư công trình gì, theo định hướng phát triển công viên, tạo không gian công cộng phục vụ người dân.

Ghi nhận của Tiền Phong, khu đất nằm sát biển với vị trí đắc địa trên trục đường ven biển đường An Dương Vương. Sau khi công trình khách sạn được tháo dỡ, mặt bằng đã được san phẳng.

Khu đất đã được san phẳng, bàn giao cho địa phương quản lý. Ảnh: Trương Định.

Không gian ven biển được mở rộng. Ảnh: Trương Định.

Như Tiền Phong đưa tin năm 2019, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai) có kế hoạch di dời 3 khách sạn lớn phía đông đường An Dương Vương, gồm khách sạn Bình Dương, Hải Âu và Hoàng Yến. Việc di dời nhằm lấy lại quỹ đất ven biển, phát triển công viên tạo không gian công cộng phục vụ người dân.

Theo đó, khách sạn Bình Dương là công trình được tháo dỡ, di dời đầu tiên. Để thực hiện việc di dời, tỉnh Gia Lai đã chi hơn 43 tỷ đồng bồi thường và bố trí hơn 2.800 m² đất tại khu vực Ghềnh Ráng, phường Quy Nhơn Nam, để xây dựng lại khách sạn mới.

Liên quan 2 khách sạn Hoàng Yến và Hải Âu, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cho biết sẽ di dời nhưng có lộ trình. Điều này cũng để tránh lãng phí trong khi cả hai khách sạn này đang hoạt động hiệu quả và trở thành thương hiệu của Quy Nhơn.

Khách sạn Hải Âu được xây dựng năm 2005, cơ sở vật chất còn khang trang. Trong khi đó, khách sạn Hoàng Yến vẫn còn thời hạn thuê đất đến năm 2052.

Khách sạn Bình Dương thực hiện tháo dỡ. Ảnh: Trương Định.