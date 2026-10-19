Thu hồi hơn 15.300m² đất công trị giá hơn 1.137 tỷ đồng ở Vũng Tàu

Ngày 19/10, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11 (KSND KV11) TP Hồ Chí Minh cho biết đã tổ chức xác minh việc thu hồi cơ sở nhà, đất công do doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng để giao cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý. Động thái này nhằm thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về thí điểm Viện KSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Trước đó, tháng 10/2022, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã ban hành quyết định số 3207/QĐ-UBND thu hồi 10 cơ sở nhà, đất do Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này chỉ mới bàn giao 1 cơ sở, còn 9 cơ sở chưa bàn giao vì còn quyền lợi đối với tài sản đầu tư trên đất chưa được giải quyết.

Cơ sở nhà, đất số 01B Nguyễn Thái Học, phường Tam Thắng, TP Hồ Chí Minh.

Nhận định việc doanh nghiệp tiếp tục chiếm giữ, sử dụng tài sản làm kéo dài quá trình thu hồi, ảnh hưởng đến công tác quản lý, khai thác tài sản công, vào tháng 9/2026, Viện KSND KV11 đã ban hành quyết định yêu cầu Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả và thực hiện bàn giao các cơ sở nhà, đất theo quy định.

Đầu tháng 10/2026, Công ty Cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản chấp hành yêu cầu của Viện KSND KV11, thống nhất hoàn trả toàn bộ 9 cơ sở nhà, đất và phối hợp tổ chức bàn giao. Qua đó, khẳng định việc chủ động phát hiện, xác minh đầy đủ tình trạng pháp lý của tài sản, lựa chọn đúng biện pháp tác động và theo dõi kết quả thực hiện của Viện KSND KV11 có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả bảo vệ lợi ích công.

Ngày 5/10, Viện KSND KV11 phối hợp cùng doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra hiện trạng, trên cơ sở đó bàn giao 9 cơ sở nhà đất do doanh nghiệp đã quản lý cho cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, quản lý theo quy định.

Cơ sở nhà, đất công trên đường Trần Hưng Đạo, phường Vũng Tàu được thu hồi sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 11 vào cuộc.

Theo hồ sơ vụ việc, 9 cơ sở nhà, đất được bàn giao có tổng diện tích hơn 15.340m² ở khu vực Vũng Tàu, gồm các cơ sở: số 1 Hạ Long - Khu du lịch Mũi Nghinh Phong; 23 Trần Phú; 29-31 Trần Hưng Đạo; 35 Trần Hưng Đạo; 27-29 Trưng Nhị; 31 Trưng Nhị; 01B Nguyễn Thái Học; 101 Ba Cu (cùng ở phường Vũng Tàu) và 17 đường 30/4 (phường Tam Thắng).

Đây đều là những cơ sở nhà, đất công có vị trí thuận lợi, trong đó nhiều cơ sở nằm trên các tuyến đường trung tâm, có khả năng khai thác thương mại, dịch vụ cao. Giá trị của các cơ sở này tạm tính hơn 1.137 tỷ đồng.

Theo Viện KSND KV 11, kết quả này có ý nghĩa thiết thực trong việc đưa tài sản công trở lại sự quản lý của Nhà nước, góp phần hạn chế nguy cơ thất thoát, lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài sản công. Trong quá trình giải quyết vụ việc, đơn vị không chỉ dừng ở việc xác minh, ban hành văn bản mà còn tiếp tục theo dõi việc chấp hành cho đến khi tài sản được bàn giao trên thực tế.

Kết quả hoàn tất bàn giao các cơ sở trên cho thấy hiệu quả của cơ chế ưu tiên các biện pháp tiền khởi kiện, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tự nguyện chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả; chỉ thực hiện quyền khởi kiện khi các biện pháp này không mang lại kết quả.