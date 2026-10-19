Bản Liền công bố quy hoạch chung xã đến năm 2050

Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng đại diện các đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

Quang cảnh hội nghị công bố quyết định phê duyệt quy hoạch chung xã Bản Liền đến năm 2050.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe công bố Quyết định 538 ngày 28/9/2026 của UBND xã Bản Liền về phê duyệt quy hoạch chung xã; giới thiệu nội dung đồ án, các bản vẽ quy hoạch và trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, tổ chức thực hiện.

Theo đồ án được phê duyệt, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên xã Bản Liền, rộng 7.669 ha, tỷ lệ bản đồ 1/10.000; chia thành hai giai đoạn đến năm 2035 và năm 2050. Mục tiêu xây dựng Bản Liền phát triển theo hướng nông thôn mới hiện đại, bền vững, phát huy thế mạnh nông nghiệp, lâm nghiệp và du lịch.

Quy hoạch dự báo dân số xã tăng từ 4.301 người năm 2025 lên khoảng 5.000 người vào năm 2035 và 6.300 người vào năm 2050. Diện tích đất xây dựng dự kiến đạt 301,52 ha vào năm 2035 và 407,66 ha vào năm 2050; đồng thời bố trí hợp lý quỹ đất nông nghiệp, lâm nghiệp, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường.

Các định hướng quy hoạch chung xã Bản Liền.

Về hạ tầng, xã định hướng nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh 153 Bắc Hà - Bản Liền - Nghĩa Đô và đường tỉnh 159 Bản Liền - Tả Củ Tỷ; hoàn thiện hệ thống giao thông liên xã, liên thôn, tăng cường kết nối các khu dân cư với vùng sản xuất.

Hệ thống cấp nước sạch được quy hoạch với một trạm công suất 600 m³/ngày đêm phục vụ khu trung tâm và các thôn lân cận, cùng 11 công trình cấp nước công suất từ 50 - 100 m³/ngày đêm tại các khu vực còn lại. Đồng thời, đầu tư hạ tầng điện, viễn thông, thoát nước và bố trí hai điểm xử lý, chôn lấp rác thải tập trung.

Trong phát triển kinh tế, Bản Liền định hướng hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, ưu tiên cây dược liệu, rau trái vụ, cây ăn quả ôn đới, chè Shan tuyết, quế và chăn nuôi đại gia súc. Cùng với đó, khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, phát triển homestay, farmstay gắn với bảo tồn cảnh quan, bản sắc văn hóa và tạo sinh kế cho người dân.

Giới thiệu định hướng quy hoạch chung xã Bản Liền.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Bản Liền nhấn mạnh, việc công bố quy hoạch là cơ sở quan trọng để quản lý không gian phát triển, sử dụng đất và triển khai đầu tư hạ tầng. Đồng chí yêu cầu các bộ phận chuyên môn công khai, quản lý chặt chẽ hồ sơ quy hoạch; tăng cường tuyên truyền để Nhân dân nắm rõ các nội dung liên quan, đồng thời kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng theo thẩm quyền.

Lãnh đạo UBND xã cũng yêu cầu rà soát, xác định danh mục dự án ưu tiên, tập trung nguồn lực cho giao thông, nước sạch, giáo dục, y tế và các công trình thiết yếu; bảo đảm đầu tư có trọng tâm, hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí. Việc công khai thông tin quy hoạch phải minh bạch, chính xác, không gây hiểu nhầm về thu hồi đất hoặc triển khai dự án khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo lộ trình, giai đoạn đến năm 2035, Bản Liền ưu tiên hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, phát triển vùng sản xuất tập trung và cải thiện các công trình phục vụ dân sinh. Giai đoạn đến năm 2050, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và phát triển các khu dân cư theo quy hoạch, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.