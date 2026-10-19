Phường Gia Bình: 200 hộ dân đăng ký nhận mặt bằng tại khu tái định cư Đông Cứu 1

Phường Gia Bình đang tích cực triển khai các bước nhằm sớm bàn giao tạm mặt bằng tại khu tái định cư Đông Cứu 1, tạo điều kiện để người dân xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đơn vị thi công đang đấu nối hệ thống thoát nước thải, điện sinh hoạt vào từng lô đất tái định cư.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Bắc Ninh và kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy phường, UBND phường Gia Bình tổ chức tiếp nhận đăng ký nhu cầu nhận bàn giao tạm mặt bằng tại khu tái định cư Đông Cứu 1. Qua 19 ngày triển khai, đến nay đã có 200 hộ dân thuộc khu dân cư Ngô Thôn, tổ dân phố Xuân Lâm đăng ký nhận mặt bằng để xây dựng nhà ở.

Theo UBND phường Gia Bình, khu tái định cư Đông Cứu 1 cơ bản hoàn thành một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, tạo điều kiện xem xét bàn giao trước mặt bằng tại những vị trí đáp ứng yêu cầu. Địa phương đang khẩn trương thực hiện các bước rà soát, kiểm tra điều kiện thực tế, phối hợp các đơn vị liên quan sớm tổ chức bàn giao cho các hộ dân theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

Hạ tầng giao thông, khuôn viên cây xanh khu tái định cư Đông Cứu 1 đang được hoàn thiện.

Cùng với đó, phường Gia Bình đang lựa chọn các mẫu nhà ở trên trục đường chính để giới thiệu, hướng dẫn người dân xây dựng, góp phần bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ về cảnh quan, kiến trúc khu tái định cư. Địa phương tiếp tục đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng các lô đất để kiểm tra theo quy hoạch chi tiết được duyệt, làm cơ sở đo đạc, lập bản đồ địa chính.

Khu tái định cư Đông Cứu 1 có diện tích quy hoạch 30,03 ha, trong đó diện tích thực hiện dự án tái định cư là 17,36 ha, gồm 19 block với gần 600 lô đất liền kề. Việc sớm bàn giao mặt bằng giúp người dân chủ động xây dựng nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.