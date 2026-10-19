Siết chặt trách nhiệm hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung

Tham dự Đoàn giám sát có: Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lâm Thị Hương Thành; Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Tiến Tài

Nhiều cụm công nghiệp chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lâm Thị Hương Thành phát biểu tại cuộc làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Mai Phương

Tính đến ngày 30/6/2026, trên địa bàn thành phố có 27 làng nghề được công nhận tập trung chủ yếu dọc theo sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam và phân bố tại nhiều địa phương. Hiện, 27/27 làng nghề đã thành lập tổ tự quản, tổ vệ sinh môi trường thu gom, vận chuyển chất thải rắn về bãi xử lý rác của địa phương để xử lý; có 19/27 làng nghề được phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề.

Công tác thanh, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường luôn được Sở quan tâm tham mưu thành phố thực hiện. Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của các đơn vị, tổ chức, cá nhân. Sở đã thực hiện 11 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 66 cơ sở; xử phạt và kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 15 cơ sở với số tiền 3,9 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động 3 cơ sở.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn 26/67 cụm công nghiệp chưa hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung, trong đó 14 cụm công nghiệp đã lấp đầy 100% diện tích, hoàn toàn không còn quỹ đất để bố trí công trình xử lý nước thải, khiến việc kiểm soát chất lượng xả thải của từng cơ sở thứ cấp gặp rất nhiều thách thức.

Thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Phương

Tại các làng nghề, công nghệ và máy móc sản xuất lạc hậu, phân tán xen kẽ trong khu dân cư; nước thải tại nhiều nơi chưa được xử lý triệt để, còn xả vào sông, kênh, mương chung. Cùng với đó, nguồn lực ngân sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và công tác chuyển giao quản lý cụm công nghiệp về cấp xã còn nhiều lúng túng về nhân lực, kinh phí…

Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, hướng dẫn xác định chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý các loại chất thải đặc thù như tro xỉ tái chế kim loại, tạo căn cứ pháp lý áp dụng tại địa phương.

HĐND và UBND thành phố tiếp tục quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn và ngân sách hàng năm để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng bảo vệ môi trường cấp bách tại các cụm công nghiệp, làng nghề. Sớm ban hành, điều chỉnh các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ di dời, hỗ trợ dừng sản xuất và chuyển đổi ngành nghề đối với các cơ sở ô nhiễm trong khu dân cư…

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm về môi trường

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mai Phương

Phát biểu kết luận giám sát, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lâm Thị Hương Thành ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của Sở Nông nghiệp và Môi trường đạt được trong công tác bảo vệ môi trường tại cụm công nghiệp và làng nghề.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong đó, đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, rà soát xử lý dứt điểm các vướng mắc về quy hoạch, công khai định hướng không gian phát triển rõ ràng. Sở Công Thương phát huy thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước toàn diện đối với hoạt động của các cụm công nghiệp, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, kiên quyết rà soát và có giải pháp quản lý chặt đối với các cơ sở thứ cấp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường giải trình một số nội dung Đoàn giám sát nêu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Phương

Đối với công tác xử lý ô nhiễm tại các làng nghề truyền thống và làng nghề tái chế, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lâm Thị Hương Thành nhấn mạnh tinh thần xử lý phải kiên quyết, dứt điểm, song song với việc chủ động xây dựng phương án chuyển đổi nghề, giải quyết sinh kế cho người dân và doanh nghiệp. Các làng nghề truyền thống cần có cơ chế bảo tồn gắn liền với ứng dụng công nghệ xử lý chất thải hiện đại, tái chế xỉ thải, tuần hoàn nước thải.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cụ thể hóa các nhóm giải pháp về bảo vệ môi trường trong cụm công nghiệp và làng nghề thành kế hoạch cụ thể, rõ lộ trình, gắn với Đề án tổng thể bảo vệ môi trường giai đoạn 2026 - 2030; chủ động phân kỳ, sử dụng linh hoạt, hiệu quả nguồn lực ngân sách được bố trí để giải quyết dứt điểm các hạng mục cấp bách. Đồng thời, siết chặt trách nhiệm của chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trong việc hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung, đấu nối kỹ thuật và vận hành quan trắc tự động theo đúng cam kết.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt thực hiện tốt công tác quy hoạch, thẩm định và quản lý nhà nước về môi trường. Cấp ủy, chính quyền các xã, phường, cần phát huy vai trò quản lý địa bàn, chủ động bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm từ sớm, từ xa, không để phát sinh các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn.