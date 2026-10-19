Lấy ý kiến cộng đồng dân cư việc điều chỉnh quy hoạch khu vực phía đông đường 2 tháng 4

UBND phường Bắc Nha Trang đang tổ chức lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với hồ sơ điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) khu vực phía đông đường 2 tháng 4. Nội dung điều chỉnh nhằm tạo cơ sở pháp lý triển khai Dự án Công viên đa chức năng Hòn Chồng.

Khu vực lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch.

Theo hồ sơ lấy ý kiến, khu vực đề xuất điều chỉnh là ô đất cây xanh sử dụng công cộng ký hiệu CX-C4.1, có diện tích khoảng 8,18ha, nằm phía đông đường Phạm Văn Đồng, thuộc phường Bắc Nha Trang. Khu đất có phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp đường Phạm Văn Đồng, phía nam giáp đất cây xanh công cộng và biển Đông, phía bắc giáp đất tôn giáo và biển Đông.

Đáng chú ý, theo quy hoạch phân khu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1787 ngày 26-6-2025, ô đất này có mật độ xây dựng gộp tối đa 5%, tầng cao xây dựng tối đa 1 tầng và hệ số sử dụng đất tối đa 0,05 lần. Tại phương án điều chỉnh lần này, đơn vị tư vấn đề xuất nâng tầng cao xây dựng tối đa từ 1 tầng lên 6 tầng (bao gồm tầng kỹ thuật, nếu có); hệ số sử dụng đất tối đa tăng từ 0,05 lần lên 0,3 lần. Diện tích 8,18ha và mật độ xây dựng gộp tối đa 5% được giữ nguyên.

Việc điều chỉnh nhằm hình thành tổ hợp công viên cây xanh, quảng trường, khu vui chơi, thể dục thể thao ngoài trời, bãi đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người dân và du khách.

Trước đó, ngày 19-8-2026, UBND tỉnh có Công văn số 10444 cho phép nghiên cứu, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư xây dựng Công viên đa chức năng Hòn Chồng; đồng thời giao UBND phường Bắc Nha Trang nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu, làm cơ sở lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực phía đông đường Phạm Văn Đồng.

Theo đơn vị tư vấn, việc điều chỉnh chỉ thay đổi chỉ tiêu tầng cao xây dựng và hệ số sử dụng đất tại ô đất CX-C4.1; không thay đổi tính chất, chức năng, quy mô các ô đất còn lại trong quy hoạch phân khu đã được phê duyệt.

Thời gian lấy ý kiến là 20 ngày kể từ ngày ký ban hành văn bản (16-10-2026). Các ý kiến đóng góp sẽ được tiếp nhận, tổng hợp để phục vụ việc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch theo quy định.