Hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án Nâng cấp đường 25B

Thi công Dự án Nâng cấp đường 25B. Ảnh: Phạm Tùng

Trong tháng 10-2026, phường Nhơn Trạch hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch dự án đoạn qua địa bàn. Trước đó, trong tháng 8-2026, phường Long Thành hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án đoạn qua địa bàn.

Dự án Nâng cấp đường 25B đoạn từ trung tâm phường Nhơn Trạch đến quốc lộ 51 có chiều dài tuyến hơn 9km, đi qua địa bàn 2 phường Nhơn Trạch và Long Thành. Để triển khai thi công dự án, cơ quan chức năng phải thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích đất gần 40ha gồm gần 7,6ha trên địa bàn phường Long Thành và hơn 31ha trên địa bàn phường Nhơn Trạch.

Đối với công tác thi công xây dựng, đến nay, tổng sản lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 70% giá trị hợp đồng đã ký. Nhà thầu hoàn thành thi công tuyến chính bên phải, cầu Bà Ký 2 và đang triển khai thi công các hạng mục thoát nước, tuyến song hành 2 bên tuyến chính, hệ thống cống kỹ thuật, công dân sinh, hệ thống chiếu sáng và cầu Bà Ký 1. Dự án hiện đang được đẩy nhanh tiến độ để phấn đấu hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác trong năm 2026.

Dự án Nâng cấp đường 25B là dự án đặc biệt quan trọng nhằm kết nối giao thông theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng phát triển quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch. Đồng thời, phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang được đầu tư, tạo không gian phát triển mới, khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững, hiện đại.

Đặc biệt, đường 25B là tuyến đường quan trọng phục vụ kết nối giao thông cho Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. Trong quy hoạch Dự án Sân bay Long Thành, 2 tuyến đường T1 và T2 có vai trò kết nối với các trục giao thông chính trong khu vực để kết nối giao thông cho sân bay. Trong đó, tuyến T1 sẽ kết nối với quốc lộ 51 và các tuyến đường tỉnh 25B, 25C, sau đó kết nối với tuyến đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và đường vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh đang được đầu tư xây dựng. Từ đó, tuyến đường này đóng vai trò kết nối Sân bay Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ; đồng thời, chia sẻ áp lực giao thông cho tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.