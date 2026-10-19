Ngắm 'lá dừa nước' 3.400 tấn vượt cầu tĩnh không cao nhất Việt Nam

Sáng 19/10, đoàn phương tiện lai dắt kết cấu nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn di chuyển qua cầu Bình Khánh, tiếp tục hành trình từ luồng Soài Rạp về bến Bạch Đằng, khu vực trung tâm TP.HCM.

Khoảng 5h cùng ngày, đoàn lai dắt rời phao SR-05 sau hơn 12 giờ neo đậu. Đây là chặng thứ hai trong hành trình vận chuyển kết cấu nhịp chính vòm thép cầu đi bộ có hình dáng lá dừa nước, cùng hệ thống khung đỡ chuyên dụng, từ cảng Đông Xuyên, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, về trung tâm TP.HCM để chuẩn bị hợp long.

Đến khoảng 7h, tổ hợp kết cấu nặng hơn 3.400 tấn vượt qua cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Hình ảnh nhịp cầu có hình dáng lá dừa nước nổi bật giữa sông Soài Rạp khi đi qua công trình giao thông này.

Cầu Bình Khánh có tổng chiều dài khoảng 2,7 km, trong đó phần cầu dây văng dài 749,5 m. Đường dẫn hai đầu cầu dài 1,69 km, cùng đoạn cầu vượt các trục đường Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn Hữu Thọ dài khoảng 320 m. Công trình có quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp.

Theo kế hoạch, trong ngày 19/10, đoàn lai dắt di chuyển khoảng 21 hải lý, tương đương 39 km, chủ yếu theo luồng sông Sài Gòn để đến công trường tại bến Bạch Đằng (khu vực Quận 1 cũ). Khung thời gian di chuyển được Cảng vụ Hàng hải TP.HCM phê duyệt kéo dài đến 18h.

Trước đó, lúc 16h ngày 18/10, phóng viên Báo Điện tử VTC News ghi nhận tổ hợp nhịp cầu hình lá dừa nước hơn 3.400 tấn di chuyển trên sông Soài Rạp, qua khu vực bến phà Cần Giờ - Cần Giuộc. Sau đó, đoàn phương tiện đến phao SR-05 và neo đậu qua đêm trước khi tiếp tục hành trình vào sáng hôm sau.

Tổ hợp kết cấu được vận chuyển có chiều dài khoảng 187m, gồm nhịp chính vòm thép nặng khoảng 1.400 tấn và hệ thống khung đỡ chuyên dụng nặng khoảng 2.000 tấn.

Toàn bộ kết cấu được đặt trên sà lan Trung Nam S05 dài 109 m, rộng 37 m, có khả năng chở hơn 14.000 tấn. Để bảo đảm ổn định trong quá trình vận chuyển, trên sà lan bố trí 50 trụ kê bằng thép và bê tông nhằm phân bổ tải trọng, hạn chế ảnh hưởng khi phương tiện dao động trên mặt nước.

Đảm nhận việc lai dắt là một tàu kéo công suất 5.000 mã lực chạy phía trước, cùng hai tàu lai áp mạn hỗ trợ điều chỉnh hướng đi và một tàu kéo dự phòng túc trực trong suốt hành trình. Các lực lượng chức năng phối hợp cảnh giới, điều tiết giao thông đường thủy, bảo đảm quá trình vận chuyển diễn ra theo phương án được phê duyệt.

Từ khu vực Cần Giờ, đoàn phương tiện di chuyển vào sông Sài Gòn, lần lượt đi qua các khu vực cầu Bình Khánh, Mũi Đèn Đỏ, cầu Phú Mỹ và Bến Nghé trước khi đến bến Bạch Đằng. Sau khi đến nơi, sà lan dự kiến được neo ở khu vực phía bờ Thủ Thiêm để chờ công tác hợp long. Thời điểm hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến vào đêm 21/10.