Chiều nay 22-9, Nam bộ mưa to

Tại Hà Nội, sáng 22-9 trời mát, nhiệt độ 22-25 độ C. Từ sáng đến chiều nhiều nắng, ít mây, nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa khoảng 34 độ C. Từ ngày 23-9, Bắc bộ giảm nhiệt, mưa rào và dông có thể trở lại do trường gió Đông Nam ẩm hoạt động mạnh.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, cuối tháng 9 và đầu tháng 10, đợt không khí lạnh thứ 2 có khả năng tăng cường xuống miền Bắc, gây mưa rào và dông diện rộng.

Tại Trung bộ, nhiễu động trong đới gió Đông tiếp tục đưa ẩm và mây từ biển vào đất liền. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, ngày và đêm nay, mưa gia tăng từ TP Huế đến Khánh Hòa. Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to. Mưa kéo dài, lặp lại nhiều đợt có thể gây ngập úng cục bộ tại nơi trũng thấp và khu đô thị.

Ở Nam bộ hôm nay, TPHCM và Tây Ninh nhiều mây, một số nơi còn mưa nhỏ. Từ chiều đến tối, mưa dông tăng mạnh trở lại trên diện rộng. Đông Nam bộ là trọng tâm mưa to đến rất to trong thời gian ngắn.

Đợt mưa này có thể kéo dài đến hết ngày 24-9 do Tây Nguyên và Nam bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam kết hợp dải hội tụ nhiệt đới vắt qua Nam bộ và Nam Trung bộ.

Các chuyên gia khí tượng cũng lưu ý, khoảng cuối tháng 9 có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới có xu hướng đi vào Biển Đông. Xác suất này hiện khoảng 30%. Cơ quan khí tượng - thủy văn đang theo dõi.