Tuyên Quang cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở từ đêm 4/10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 4/10/2026, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó tiếp tục tác động đến các nơi khác ở Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hình thế thời tiết này, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đáng lưu ý, mưa lớn cục bộ có thể làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc, địa hình núi cao và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Tuyên Quang cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở từ đêm 04/10

Chủ động ứng phó tại các khu vực nguy cơ cao

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai và kịp thời thông tin đến người dân.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh mưa lớn, dông lốc, sét, gió giật mạnh, mưa đá, lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất.

Những khu vực cần đặc biệt lưu ý gồm địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực có địa chất yếu, đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; các khu vực ven sông, suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; những nơi từng xảy ra sạt lở đất, ngập lụt và có khả năng tiếp tục phát sinh tình huống nguy hiểm.

Ngành chức năng cũng yêu cầu các địa phương chủ động phương án phòng, chống ngập úng tại khu vực đô thị, khu công nghiệp và các khu dân cư tập trung; rà soát những điểm có nguy cơ ngập sâu để có phương án xử lý, bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, cảnh báo được tăng cường thông qua hệ thống thông tin cơ sở và các nền tảng mạng xã hội, tập trung phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và dông lốc.

Người dân được khuyến cáo không sinh hoạt, làm việc hoặc đi lại qua các khu vực ngầm tràn, ven sông, suối và những nơi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong thời điểm mưa lớn.

Sẵn sàng phương án “4 tại chỗ”

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các cơ quan, địa phương duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, thiên tai để kịp thời tiếp nhận và xử lý các tình huống phát sinh.

Các địa phương đồng thời phải chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ”; chủ động phương án sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ cao, đồng thời bố trí địa điểm ở tạm thời an toàn cho những trường hợp phải di dời.

Trong bối cảnh mưa lớn có thể diễn biến phức tạp, việc chủ động rà soát các điểm xung yếu, cảnh báo sớm và tổ chức di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm được xác định là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.