Đã quy tập được 718 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày hôm nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400m³ đất, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B. Bộ Tư lệnh Thành phố huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Các cán bộ chiến sĩ cẩn trọng, tỉ mỉ tìm kiếm từng mẫu hài cốt liệt sĩ.

Bất chấp thời tiết khó khăn, các cán bộ chiến sĩ vẫn cố gắng, nỗ lực triển khai công tác đào tìm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Kết quả trong ngày 4/10, tại Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo.

Tính riêng ngày 4/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo.

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 4/10, các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện, quy tập được 718 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 306 bộ có di vật. Cụ thể: 685 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại Khu A và 6 vị trí tại Khu B).