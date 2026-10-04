Mưa chiều cuối tuần, nhiều tuyến đường TPHCM lại ngập

Sau cơn mưa lớn chiều tối 4/1, nhiều đoạn khu vực đường Thạch Lam, phường Phú Thạnh nước ngập như sông.

Theo ghi nhận của Tiền Phong trên các đường Thạch Lam, Nguyễn Lý và một số hẻm trên đường Thoại Ngọc Hầu thuộc phường Phú Thạnh bị ngập sau mưa. Tại những đoạn nước dâng cao, việc di chuyển gặp nhiều trở ngại, sinh hoạt của các hộ dân cũng bị ảnh hưởng.

Trên đường Nguyễn Lý, nước ngập quá nửa bánh xe. Người đi đường phải di chuyển qua mặt đường phủ nước, trong khi tại đường Thạch Lam, tình trạng ngập cũng khiến việc đi lại khó khăn.

Ảnh: Nguyễn Dũng

Không chỉ các tuyến đường lớn, nước còn tràn sâu vào khu dân cư. Tại hẻm 342 đường Thoại Ngọc Hầu, người dân tìm cách tát nước từ trong nhà ra ngoài. Cơn mưa chiều cuối tuần tiếp tục làm đảo lộn sinh hoạt của những hộ sống trong hẻm.

Hẻm trên đường Thoại Ngọc Hầu bị ngập nước sau mưa chiều tối nay- Ảnh Ngọc Lân

Một người dân tại đây phản ánh, khu vực thường xuyên ngập mỗi khi có mưa. Dù tuyến đường đang được xây dựng hệ thống cống thoát nước, tình hình vẫn chưa cải thiện. Nước không chỉ đọng ở một đoạn đường mà còn lan vào phía trong hẻm, có lúc tràn tới nhà dân.

Ở phường Bình Hưng Hòa, khu vực giao lộ Văn Cao – Bình Long – Đỗ Bí cũng bị ngập sau cơn mưa. Nước bao quanh các hướng tiếp cận giao lộ, gây trở ngại cho người và phương tiện qua lại. Một số xe chết máy, người dân phải xuống dắt bộ qua đoạn đường ngập.

Những hình ảnh ghi nhận chiều 4/10 cho thấy, ngoài khó khăn trên đường, nhiều gia đình còn phải xoay xở với nước tràn vào nơi ở. Tại hẻm 342, phản ánh của cư dân về tình trạng cứ mưa là ngập tiếp tục đặt ra câu hỏi về khả năng thoát nước của khu vực trong thời gian công trình cống đang được triển khai.