Miền Bắc chuyển lạnh từ đêm nay, nhiệt giảm rất mạnh

Nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc là 14 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (4/10), không khí lạnh đã tiến sát đến vùng biên giới phía Bắc nước ta. Ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ lúc 13h phổ biến 27-30 độ.

Chiều tối và đêm 4/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 4/10 trời chuyển lạnh, vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi cao 14-17 độ.

Không khí lạnh sẽ khiến nhiệt giảm thấp và mưa dông từ đêm nay ở miền Bắc. Ảnh: Tuấn Anh

Khu vực Hà Nội đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội. Từ chiều tối 4/10 đến sáng 5/10 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; từ gần sáng ngày 5/10 trời chuyển lạnh.

Trên biển, từ khoảng gần sáng và sáng 5/10, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động mạnh. Từ ngày 5/10, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Từ chiều tối 4/10 đến ngày 5/10, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Miền Trung mưa lớn dài ngày

Cơ quan khí tượng cho biết, ngày hôm nay (4/10), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 4/10 có nơi trên 70mm như các trạm: Bến Tắm (Tp. Hải Phòng) 91.4mm, Tân Yên (Bắc Ninh) 88.2mm, Đồng Giao (Ninh Bình) 76.4mm, …

Từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, từ chiều tối 4/10 đến sáng 5/10, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 130mm.

Đêm 4 và ngày 5/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm. Chiều tối và đêm ngày 04/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Từ đêm 6/10 đến ngày 7/10, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40- 80mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn ở khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1