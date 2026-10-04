Sinh viên Việt Nam tại Australia kết nối tri thức, hướng về đất nước

Ngày 4/10, tại thủ đô Canberra, Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia (SVAU) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2028.

Quang cảnh Đại hội. (Nguồn: TTXVN)

Đổi mới hoạt động, kết nối nguồn lực trẻ

Đại hội quy tụ 93 đại biểu thuộc 7 Hội Sinh viên cấp bang và 27 Hội Sinh viên cấp trường, đại diện cho hơn 30.000 sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Australia.

Tham dự Đại hội có Công sứ, Phó Đại sứ Việt Nam tại Australia Nghiêm Xuân Hòa; đại diện Đại sứ quán, các cơ quan Việt Nam, tổ chức, đối tác và đông đảo sinh viên. Đại diện Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cùng một số Hội Sinh viên Việt Nam tại các nước và địa phương trong nước tham dự trực tuyến.

Trong nhiệm kỳ 2024-2026, mạng lưới tổ chức Hội tiếp tục được củng cố tại các trung tâm giáo dục lớn, phương thức hoạt động từng bước đổi mới phù hợp với đặc thù địa bàn rộng và cộng đồng sinh viên phân bố trên toàn Australia. Chuyển đổi số được đẩy mạnh trong quản lý, điều hành, truyền thông và kết nối, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa sinh viên các bang.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” tiếp tục được triển khai. Trong nhiệm kỳ, 5 sinh viên được trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024-2025; 45 sinh viên đạt danh hiệu cấp Australia và 4 tập thể được công nhận “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Australia năm học 2025-2026.

Đáng chú ý, hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo được thúc đẩy theo hướng kết nối tri thức của sinh viên, nghiên cứu sinh và trí thức trẻ Việt Nam tại Australia với nhu cầu phát triển của đất nước. Cuộc thi Nghiên cứu học thuật và Đổi mới sáng tạo AURORA năm 2025, 2026 và Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam tại Australia năm 2026 tạo không gian để sinh viên, nhà khoa học, chuyên gia, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trao đổi ý tưởng, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Tân Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia (SVAU) nhiệm kỳ 2026-2028 Nguyễn Gia Bảo phát biểu. (Nguồn: TTXVN)

Bên cạnh kết quả đạt được, Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế về chất lượng hoạt động chưa đồng đều giữa các đơn vị, nguồn cán bộ kế cận và việc ứng dụng chuyển đổi số, quản lý dữ liệu.

Phát huy trí tuệ, sức trẻ trong nhiệm kỳ mới

Phát biểu trực tuyến tại Đại hội, đồng chí Lâm Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn, đại diện Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, đánh giá cao những kết quả SVAU đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ mới tiếp tục mở rộng mạng lưới, củng cố tổ chức, nâng cao khả năng tập hợp sinh viên Việt Nam trên toàn Australia; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Đồng thời, sinh viên Việt Nam tại Australia cần phát huy lợi thế được học tập, nghiên cứu trong môi trường giáo dục quốc tế, đóng góp trí tuệ, sáng kiến và sức trẻ trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nhiệm kỳ 2026-2028, SVAU xác định sinh viên là trung tâm của hoạt động hội; chú trọng nâng cao năng lực cán bộ, tăng cường liên kết giữa các đơn vị, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Hội tiếp tục phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia, trường đại học, doanh nghiệp, mạng lưới trí thức trẻ và cộng đồng người Việt.

Thông điệp của nhiệm kỳ mới là “Sinh viên Việt Nam tại Australia - Vững bản sắc - Giàu khát vọng - Tiên phong đổi mới sáng tạo - Kết nối tri thức - Dựng xây đất nước”.

Ban Chấp hành khóa IV ra mắt. (Nguồn: TTXVN)

Đại hội hiệp thương bầu Ban Chấp hành khóa IV gồm 27 đồng chí, Ban Thư ký 9 đồng chí và Ban Kiểm tra 8 đồng chí. Đồng chí Vũ Khắc Gia Bảo được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2028; 4 đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Dịp này, 4 tổ chức hội và 21 cá nhân được trao bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vì những đóng góp trong công tác hội và phong trào sinh viên Việt Nam tại Australia nhiệm kỳ 2024-2026.

Đại hội lần thứ IV mở ra nhiệm kỳ mới với trọng tâm củng cố tổ chức, đồng hành cùng sinh viên và phát huy nguồn lực tri thức, sức trẻ của sinh viên Việt tại Australia, hướng tới những đóng góp thiết thực cho đất nước.