Cụm thi đua số 2 TAND tỉnh Tuyên Quang tổng kết phong trào thi đua năm 2026

Ngày 4/10/2026, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TAND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Thị Xuân đã dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2026 tại Cụm thi đua số 2 TAND tỉnh Tuyên Quang.

Hội nghị được tổ chức tại điểm cầu trung tâm TAND khu vực 2 - đơn vị Trưởng Cụm thi đua số 2, kết nối với các điểm cầu thành phần tại TAND khu vực 4, TAND khu vực 6 và TAND khu vực 8.

Đồng chí Lê Tuấn Tú - Phó Bí thư chi bộ, Phó Chánh án TAND khu vực 2 Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá kết quả phong trào thi đua năm 2026

Tại Hội nghị, các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 2 đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua dự thảo báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2026.

Trên cơ sở các tiêu chí thi đua và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, Hội nghị tiến hành bình xét, suy tôn một TAND khu vực để đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng theo quy định.

Việc bình xét, suy tôn được thực hiện trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, các tiêu chí thi đua và những thành tích của các đơn vị trong Cụm trong năm 2026.

Bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, Hội nghị cũng xác định yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, gắn thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu công tác được giao.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối các điểm cầu

TAND khu vực 8 làm Trưởng Cụm thi đua năm 2027

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã thống nhất, tín nhiệm bầu TAND khu vực 8 làm Trưởng Cụm thi đua số 2 TAND tỉnh Tuyên Quang năm 2027.

Với vai trò mới, TAND khu vực 8 sẽ cùng các đơn vị thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua; tạo động lực để cán bộ, công chức, người lao động trong Cụm nỗ lực hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2027, Cụm thi đua số 2 TAND tỉnh Tuyên Quang xác định tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của từng đơn vị.

Các TAND khu vực trong Cụm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xét xử, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao.