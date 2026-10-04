Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (05/10/2026): Bắc Bộ chuyển lạnh, Nam Bộ mưa dông to

Trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm, trời chuyển lạnh và có nơi chuyển rét kèm mưa vừa, mưa to. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ duy trì hình thế ngày có mây, chiều và đêm gia tăng mưa rào rải rác kèm dông mạnh.

Điểm nhấn thời tiết 24h tới

Bắc Bộ: Đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi chuyển rét.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày mai gió chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh: Chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, cần đề phòng lốc sét và gió giật.

Dự báo theo khu vực trên đất liền

Bắc Bộ

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ gần sáng trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh, có nơi trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ.

Bắc Trung Bộ

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đêm gió nhẹ, từ mai chuyển bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ.

Trung Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, phía Bắc từ chiều mai gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Tây Nguyên

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Tại nhiều khu vực trên cả nước, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh. Vùng núi Bắc Bộ cần lưu ý nhiệt độ giảm sâu chuyển rét cục bộ dưới 20 độ.

Người dân tại các địa phương có mưa dông cần chủ động các biện pháp phòng tránh lốc xoáy, gió giật; đồng thời giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển lạnh tại miền Bắc.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) từ các bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia