Chiếm lòng đường làm bãi đỗ xe

Lòng đường Lê Duy Đình bị chiếm dụng để làm chỗ đậu, đỗ xe ô-tô.

- NXD chỉ điểm vài nơi thử xem?

- Điển hình như đường Lê Duy Đình (phường Thanh Khê), có rất nhiều ô-tô đậu san sát nhau thành hàng dài từ đầu đường cho đến cuối đường, khiến nhiều người dân gặp khó khăn khi lưu thông, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Đáng nói hơn, nhiều trường hợp đậu, đỗ xe ô-tô trùm kín bạt từ ngày này qua ngày khác không khác gì sân, bãi đỗ xe của riêng họ. Ngoài ra, còn có rất nhiều tuyến đường nhỏ rộng 5,5m ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng bị chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để làm nơi đậu, đỗ ô-tô. Tình trạng này không chỉ gây trở ngại cho việc sinh hoạt, đi lại của người dân trong khu vực, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn gây mất ATGT, tiềm ẩn nguy cơ gây ra TNGT.

- Có cách nào để xóa bỏ tình trạng nói trên không NXD?

- Trước hết, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân không được tùy tiện chiếm dụng lòng đường để làm nơi đậu, đỗ ô-tô. Đặc biệt, đối với những tuyến đường nhỏ, có mật độ lưu thông lớn cần áp dụng giải pháp cấm đậu, đỗ ô-tô, song song với việc thường xuyên kiểm tra và xử lý các hành vi chiếm dụng lòng đường để đậu, đỗ ô-tô trái phép. Quan trọng hơn, Nhà nước cần tăng cường khảo sát, đầu tư xây dựng thêm nhiều bãi đỗ xe ô-tô ở các vị trí phù hợp để đáp ứng nhu cầu đậu, đỗ ô-tô ngày càng tăng của xã hội.