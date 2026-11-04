Dự báo chi tiết các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 22-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 24-31 độ C.

Thời tiết hôm nay (4-11): Nhiều khu vực đề phòng mưa dông. Ảnh minh họa: TTXVN

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-31 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 19-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nhiệt độ 23-34 độ C.

Khu vực đặc khu Hoàng Sa (Đà Nẵng): Có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa; gió Đông cấp 4; sóng cao 1-2m; trong mưa dông có khả năng cao trên 2m.

Khu vực đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa): Có mưa rào và dông vài nơi; tầm nhìn xa trên 10km; gió Đông Bắc cấp 3-4; sóng cao 1-2m.