Dự báo thời tiết ngày 4/11: Bắc Bộ ngày nắng, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 4/11 Hà Nội có mây, mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ dao động 25-31 độ C.

Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào rải rác, riêng phía Nam có mưa dông. Duyên hải Nam Trung Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên có mưa dông cục bộ vào chiều. Nam Bộ và TP.HCM có mưa rào, dông rải rác về chiều tối, nhiệt độ cao nhất 30–33 độ C.

Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa.

Thời tiết ngày 4/11 các vùng trên cả nước:TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ. Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.