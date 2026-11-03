Cao nguyên đá Đồng Văn được nhất trí kiến nghị gia hạn danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Đây là lần thứ 4 Công viên Cao nguyên đá Đồng Văn vượt qua quy trình tái thẩm định và tiếp tục được gia hạn danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Ngày 3/11, tại Trụ sở UNESCO ở Paris (Pháp), Kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO đã xem xét và thống nhất bỏ phiếu tuyệt đối trao “Thẻ xanh”, mức đánh giá cao nhất trong quy trình tái thẩm định định kỳ của UNESCO, đối với Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, và đồng nghĩa với việc quyết định kiến nghị gia hạn danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO thêm 4 năm.

Đây là lần thứ 4 Công viên Cao nguyên đá Đồng Văn vượt qua quy trình tái thẩm định và tiếp tục được gia hạn danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Phát biểu tại Kỳ họp, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh cảm ơn các thành viên Hội đồng đã thống nhất tuyệt đối trao “Thẻ xanh” cho hồ sơ của Việt Nam.

Bà Sophie Justice, Chủ tịch Kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu, chúc mừng Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh và Đoàn Việt Nam. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Bày tỏ vui mừng về quyết định trên của Hội đồng, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh nhấn mạnh việc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được kiến nghị gia hạn danh hiệu danh giá này sẽ góp phần khẳng định tầm vóc, năng lực cạnh tranh quốc tế và vị thế ngày càng nổi bật của du lịch tỉnh Tuyên Quang trong bản đồ du lịch Việt Nam, qua đó đóng góp vào mục tiêu của tỉnh nhằm xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong những năm tới.

Cùng tham dự Kỳ họp trên còn có đoàn của Tiểu ban chuyên môn về Công viên địa chất và Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Tiến sĩ Trịnh Hải Sơn - Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và khoáng sản, Chủ tịch Tiểu ban chuyên môn về Công viên dẫn đầu.

Phát biểu tại Kỳ họp, Tiến sĩ Trịnh Hải Sơn cảm ơn các thành viên Hội đồng đã có các đánh giá tích cực và xây dựng, ghi nhận nỗ lực bền bỉ của các địa phương và ngành liên quan cũng như của cộng đồng địa phương trong công tác quản lý, bảo tồn di sản, thúc đẩy du lịch bền vững, cải thiện đời sống và thu nhập của người dân, nhất là của cộng đồng dân tộc thiểu số cũng như các hoạt động truyền thông, giáo dục cộng đồng.

Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Tiến sĩ Trịnh Hải Sơn cũng khẳng định Việt Nam sẽ nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị của Hội đồng và sẽ tiếp tục nỗ lực quản lý và bảo tồn Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Việt Nam cũng sẵn sàng chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm với các thành viên khác trong Mạng lưới các Công viên địa chất toàn cầu UNESCO như khuyến nghị của một số thành viên Hội đồng.

Từ ngày 2 đến 4/11/2026, Kỳ họp sẽ xem xét và bỏ phiếu tổng số 13 hồ sơ đề cử công nhận Công viên địa chất toàn cầu UNESCO mới, cùng với 61 hồ sơ đề nghị gia hạn danh hiệu và 4 hồ sơ đề nghị điều chỉnh ranh giới.

Các ý kiến của Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu sẽ là cơ sở quan trọng để Hội đồng Chấp hành UNESCO (tháng 4/2027) chính thức phê duyệt theo quy định thủ tục.