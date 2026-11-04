Kết nối người dân tham gia Tháng vì người nghèo

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú trao quyết định bàn giao nhà cho người dân xã Tà Lài. Ảnh: Văn Truyên

Qua các hoạt động tiếp tục khẳng định vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong kết nối hiệu quả những tấm lòng thiện nguyện đến với hoàn cảnh còn khó khăn; huy động hiệu quả nguồn lực cộng đồng để cùng với ngân sách thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Chung tay vì người nghèo

Từ đầu năm 2026 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đã kết nối, điều phối nguồn lực xây dựng hơn 300 căn nhà kiên cố cho người nghèo; thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện trực tiếp tại cộng đồng với tổng trị giá hơn 330 tỷ đồng.

Tiếp tục hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại” hướng đến mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố đang tập trung vận động, kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo cho người nghèo. Đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm hỗ trợ người dân đón Tết Nguyên đán 2027 ấm áp, đầy đủ.

Cuối tháng 10-2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã có thư ngỏ vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm cùng toàn thể nhân dân phát huy truyền thống tương thân tương ái, chung tay ủng hộ Quỹ Vì người nghèo thành phố để tạo nguồn lực hỗ trợ người nghèo sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phát huy tính tiên phong gương mẫu, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Mặt trận thành phố là những cá nhân đóng góp đầu tiên trong danh sách ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Nhiều cá nhân, cơ quan, đơn vị cũng đã tham gia đóng góp vào quỹ. Đồng thời, Mặt trận xã, phường và các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trấn Biên Nguyễn Ngọc Thảo An, hưởng ứng đợt vận động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo”. Với lợi thế là địa bàn có đông cơ sở tôn giáo, địa phương tích cực vận động các chức sắc, chức việc, tu sĩ và tín đồ tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chung tay hỗ trợ người nghèo. Hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ sở tôn giáo.

Cùng với đó, tháng 11 này trùng với thời điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026. Do vậy, ban công tác Mặt trận 595 thôn, ấp, khu phố cũng lồng ghép vận động đóng góp, hỗ trợ người nghèo vào chương trình này.

Theo Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố 1 (phường Trảng Dài) Ngô Thị Thúy Hồi, trong chương trình Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết”, khu phố đã phát động nhân dân đóng góp Quỹ Vì người nghèo, kêu gọi mỗi cá nhân, gia đình tùy theo điều kiện tham gia giúp đỡ người khó khăn ở khu dân cư.

Bên cạnh đó, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố chủ động phối hợp cùng các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng 100 căn nhà hữu nghị với tổng trị giá 7 tỷ đồng, phấn đấu bàn giao cho người dân trước Tết Nguyên đán 2027.

Bên cạnh chăm lo về vật chất, Mặt trận cùng các tổ chức thành viên luôn quan tâm đến nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Qua đó, nhiều công trình sinh hoạt cộng đồng từ nguồn lực xã hội đã được Mặt trận cùng các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố NGUYỄN TẤN PHÚ

Ðổi mới hoạt động giúp người nghèo

Song song với huy động nguồn lực xã hội, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên chú trọng đổi mới phương thức hỗ trợ người nghèo.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú, MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên cùng cấp sẽ chuyển mạnh từ hỗ trợ trực tiếp sang tạo sinh kế bền vững, hỗ trợ khởi nghiệp, đào tạo nghề, tạo việc làm và thực hiện công trình công cộng. Qua đó giúp người dân từng bước tự chủ, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cụ thể, trong những tháng còn lại của năm 2026, các khu dân cư sẽ tập trung giúp người dân giảm nghèo bền vững bằng sinh kế và duy trì hỗ trợ thường xuyên cho các hoàn cảnh không còn khả năng lao động.

Đồng quan điểm này, các tổ chức thành viên Mặt trận cũng xem việc duy trì học bổng giúp học sinh học nghề, học văn hóa; hỗ trợ người khó khăn tự tạo việc làm là nhiệm vụ hằng năm của đơn vị trong thực hiện công tác an sinh xã hội.

Trẻ em đồng bào Khmer vui chơi tại khuôn viên chùa Sóc Lớn (xã Lộc Hưng). Ảnh: Văn Truyên

Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Nguyễn Thị Thuận cho biết: Thời gian qua, đơn vị đã hỗ trợ vốn không lãi cho 602 lượt gia đình nạn nhân chất độc da cam; thực hiện duy trì hỗ trợ học bổng dài hạn cho 164 lượt học sinh, sinh viên là nạn nhân, con em nạn nhân chất độc da cam. Nhiều trường hợp đến nay đã có nghề nghiệp ổn định để nuôi sống bản thân và gia đình. Hiện nay, hội tiếp tục duy trì hỗ trợ, mở rộng số lượng học sinh, sinh viên cùng nạn nhân chất độc da cam được nâng đỡ đến trường, tạo việc làm.

Em Nguyễn Văn Lâm (học sinh một trường THCS tại phường Trảng Dài) là một trong những học sinh được địa phương trao học bổng trong tháng 11 này. Em Lâm cho biết: “Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, hiện em sống cùng mẹ và ông bà ngoại. Sự quan tâm, hỗ trợ của nhà trường và khu phố giúp em có thêm điều kiện, động lực tiếp tục đến trường”.

Bên cạnh đó, các địa phương tập trung huy động nguồn lực để xây dựng nhà ở cho người nghèo cũng như thực hiện các công trình an sinh có tác động đến khu dân cư. Hơn 1 tháng qua, Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố cùng UBND xã Đak Lua đã triển khai dự án xây dựng trạm cấp nước sạch tại ấp Đak Lua 2. Công trình được thực hiện từ nguồn xã hội hóa trị giá hơn 5,2 tỷ đồng và được kỳ vọng sau khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt của người dân.

“Mùa nắng, giếng nhiều nhà không có nước để sinh hoạt. Nên bà con rất mong dự án xây dựng trạm cấp nước sạch tại ấp nhanh chóng hoàn thành để có nước sạch sử dụng ổn định” - ông Nguyễn Văn Năng (ấp Đak Lua 2) cho hay.

Ngoài ra, MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục duy trì trao tặng nhu yếu phẩm, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, chi phí điều trị bệnh đối với hộ nghèo; đồng thời duy trì hỗ trợ hằng tháng cho gần 7 ngàn địa chỉ đặc biệt khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.