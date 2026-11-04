Các dự án giao thông trong Khu Kinh tế Vân Phong: Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ

Sáng 3-11, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ các dự án giao thông do Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) và Khu công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Tại cuộc họp, đồng chí Lê Huyền yêu cầu chủ đầu tư và các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, nguồn vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thiện hạ tầng trong KKT Vân Phong.

Các dự án cơ bản bảo đảm tiến độ

Đồng chí Lê Huyền chủ trì cuộc họp.

Ban Quản lý KKT và Khu công nghiệp tỉnh đang làm chủ đầu tư thực hiện 6 dự án xây dựng các tuyến đường giao thông gồm: Tuyến đường ven biển từ Vạn Ninh đi Ninh Hòa (đi qua các xã, phường: Vạn Ninh, Vạn Hưng, Bắc Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa); Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.652B và ĐT.652D (xã Bắc Ninh Hòa, phường Đông Ninh Hòa); Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1, phường Đông Ninh Hòa); Tuyến đường T28 - giai đoạn 1 (phường Đông Ninh Hòa); Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến cảng Hòn Khói (phường Đông Ninh Hòa); Đoạn tuyến đường đấu nối N1 (Khu Công nghiệp Dốc Đá Trắng) vào Quốc lộ 1 (xã Vạn Hưng).

Tuyến đường ven biển từ Vạn Ninh đi Ninh Hòa đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đối với Dự án Tuyến đường ven biển từ Vạn Ninh đi Ninh Hòa, đến nay đạt khoảng 35% khối lượng công trình. Cụ thể, dự án có 4 cầu đang triển khai thi công, trong đó cầu Hiền Lương 2 và cầu số 2 đã cơ bản hoàn thành; cầu số 1 đạt khoảng 95% khối lượng; cầu số 3 đạt khoảng 90% khối lượng. Hạng mục kè gia cố phía biển đang triển khai thi công tại 4 phân đoạn với tổng chiều dài 4,8km, đến nay đã hoàn thành đắp đá hộc thân kè trên toàn bộ phạm vi và thi công hoàn thành hạng mục khoảng 3km. Đơn vị thi công đang triển khai thi công tại 10 phân đoạn với tổng chiều dài khoảng 20,5km. Dự kiến cuối tháng 12, toàn bộ công trình sẽ được thông tuyến.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí LÊ HUYỀN - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, Ban Quản lý KKT và Khu công nghiệp tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, phấn đấu cơ bản hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn trong năm 2026. Trong đó, cần tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp chặt chẽ với các địa phương xử lý dứt điểm những vị trí còn vướng mắc để hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 10-11. Ban Quản lý KKT và Khu công nghiệp tỉnh khẩn trương phối hợp với các địa phương thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm, xác định loại đất và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan, tạo điều kiện để sớm triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư chủ động phương án tổ chức thi công, huy động nhân lực, thiết bị và vật liệu, tránh dồn khối lượng vào những tháng cuối năm, nhất là thời điểm thời tiết bất lợi, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình.

Hiện nay, Dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 1B không còn vướng mắc về mặt bằng. Đơn vị thi công đã triển khai đạt khoảng 83% khối lượng theo hợp đồng và đang tiếp tục triển khai thảm bê tông nhựa, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, dải phân cách, hệ thống biển báo an toàn giao thông… Dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến cảng Hòn Khói, chủ đầu tư đã thực hiện xong toàn bộ giai đoạn 1 vào năm 2010. Hiện nay chủ đầu tư đã có văn bản yêu cầu các đơn vị chủ quản hạ tầng kỹ thuật triển khai di dời giao mặt bằng để chuẩn bị thi công giai đoạn 2. Dự án Đoạn tuyến đường đấu nối N1 vào Quốc lộ 1 đã cơ bản hoàn thành, đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tổ chức nghiệm thu công trình. Tuyến đường T28 - giai đoạn 1 mới được khởi công ngày 6-6. Hiện đơn vị thi công đã phát quang, đào, san nền được 400m/780m; thi công tấm lát mái taluy được 7.960 tấm; thi công cống hộp, móng cống thành cống… Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trước ngày 30-3-2027.

Ông Trần Minh Chiến - Trưởng ban Quản lý KKT và Khu công nghiệp tỉnh cho biết, các dự án hạ tầng giao thông do ban làm chủ đầu tư cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Chỉ có Dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.652B và ĐT.652D chậm tiến độ do còn 199 trường hợp chưa đồng ý nhận tiền bồi thường, 30 trường hợp chưa phê duyệt phương án. Ban sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương trong giải phóng mặt bằng, chỉ đạo đơn vị nhà thầu nỗ lực thi công, phấn đấu đến ngày 31-12 sẽ hoàn thành chỉ tiêu giải ngân mà tỉnh giao.

Sớm tháo gỡ vướng mắc vật liệu xây dựng

Công trường thi công nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 1B.

Theo ông Phan Châu Vinh - Phó Trưởng ban Quản lý KKT và Khu công nghiệp tỉnh, tổng nhu cầu đất đắp Dự án Tuyến đường ven biển từ Vạn Ninh đi Ninh Hòa cần gần 1,2 triệu m3, đến nay đã được cấp phép 974.395m3 đất. Khối lượng còn thiếu để phục vụ thi công dự án khoảng 200.000m3. Hiện nhà thầu thi công đã đề xuất cấp phép khai thác theo cơ chế đặc thù đối với mỏ Xuân Đông có trữ lượng lượng khoảng 150.000m3. UBND xã Vạn Hưng đang thực hiện rà soát pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất theo hiện trạng. Sau khi hoàn thành nội dung trên, ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương sớm hoàn thiện thủ tục để tham mưu UBND tỉnh cấp phép trong tháng 11 để dự án về đích đúng tiến độ.

Đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 1B, hiện đang vướng do thiếu đá sản xuất bê tông nhựa. Ông Phan Châu Vinh cho rằng, tại khu vực phía bắc tỉnh có 18 mỏ đá xây dựng được cấp phép, tuy nhiên thực tế chỉ có 4 mỏ gồm: Hố Sâu, Hòn Giốc Mơ, Hòn Ngang, Núi Sầm có sản phẩm đá phù hợp tiêu chuẩn, chất lượng để sản xuất bê tông nhựa. Hiện các mỏ này đều hạn chế sản lượng hoặc ngừng hoạt động do hết trữ lượng, công suất và thời gian cấp phép... Tình hình gián đoạn cấp vật liệu đá phục vụ sản xuất bê tông nhựa đã ảnh hưởng tiến độ giải ngân của dự án. Vì vậy, ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, cung cấp vật liệu kịp thời cho dự án.

Công trường tuyến đường ven biển từ Vạn Ninh đi Ninh Hòa.

Về nội dung này, đồng chí Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp với Ban Quản lý KKT và Khu công nghiệp tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục điều phối nguồn đất đắp từ các dự án hiện hữu. Đối với nguồn đá xây dựng, UBND tỉnh sẽ họp chuyên đề để xem xét, tháo gỡ khó khăn; đồng thời rà soát toàn bộ công suất, chất lượng và phương án khai thác tại các mỏ đá trên địa bàn nhằm chủ động nguồn cung dài hạn.