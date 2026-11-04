Giá nhiều loại xăng, dầu bất ngờ giảm từ 22h ngày 3-11

Giá xăng có 2 lần giảm giá liên tiếp từ đầu tháng 11-2026. Ảnh: Hải Quân

Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 1.020 đồng/lít, về mức 23.203 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III giảm 928 đồng/lít, có giá bán lẻ tối đa 23.231 đồng/lít. Như vậy, giá xăng có 2 lần giảm giá liên tiếp từ đầu tháng 11-2026. Tương tự, giá dầu diesel giảm 1.370 đồng/lít, về mức 28.876 đồng/lít; riêng dầu mazut tăng 378 đồng/kg, lên mức 23.974 đồng/kg.

Theo quy định, giá xăng dầu được điều chỉnh định kỳ vào thứ năm hàng tuần. Tuy nhiên, khi giá cơ sở của ít nhất một mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến tăng từ 15% hoặc giảm từ 10% so với kỳ điều hành trước liền kề, giá sẽ được điều chỉnh ngay sau đó một ngày, không chờ tới thứ năm.

Theo Liên bộ Công thương - Tài chính, giá thành phẩm xăng dầu thế giới giảm nhanh trong những ngày qua, khiến giá cơ sở mặt hàng xăng trong nước giảm trên 10% so với kỳ điều hành liền kề trước đó, vượt ngưỡng điều chỉnh quy định tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 19-3-2026 của Chính phủ. Do đó, có kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu vào tối 3-11.

Ngoài ra, kỳ điều chỉnh này tiếp tục áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt 0% đối với các loại xăng theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31-10-2026 của Chính phủ về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 1-11-2026 đến hết 31-3-2027.

Từ cuối tháng 2-2026 đến nay, giá xăng, dầu trong nước đã trải qua 48 kỳ điều chỉnh. Trong đó, xăng E5 RON 92 tăng 23 lần, giảm 23 lần và giữ nguyên 2 lần; dầu diesel tăng 21 lần, giảm 23 lần và 4 lần giữ nguyên giá. Từ giữa tháng 6-2026, xăng E10 RON 95-III có 11 lần tăng giá, 10 lần giảm giá.