Dự báo thời tiết ngày 4/11/2026: Hà Nội nắng dịu, TPHCM mưa rải rác
Miền Bắc trời nắng nhưng khá dịu mát với nhiệt độ cao nhất trên 31 độ. Từ Thanh Hóa đến Huế mưa rào rải rác. Nam Bộ vẫn mưa giông vào chiều tối. VietNamNet cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết trên cả nước.
Thời tiết hôm nay 4/11/2026:
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khối khí lạnh ở phía Bắc suy yếu và di chuyển dần về phía Đông, ngày 4/11, Bắc Bộ chỉ còn mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 31 độ.
Riêng thời tiết Hà Nội ngày 4/11, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.
Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi.
Nam Bộ tiếp tục chịu tác động của rãnh áp thấp, mưa rào và giông xuất hiện rải rác vào chiều và tối.
Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-4-11-2026-ha-noi-nang-diu-tphcm-mua-rai-rac-2566036.html