Dự báo thời tiết ngày 4/11/2026: Hà Nội nắng dịu, TPHCM mưa rải rác

Thời tiết hôm nay 4/11/2026:

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khối khí lạnh ở phía Bắc suy yếu và di chuyển dần về phía Đông, ngày 4/11, Bắc Bộ chỉ còn mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 31 độ.

Hà Nội trời nắng và khá dịu mát. Ảnh: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 4/11, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông vài nơi.

Nam Bộ tiếp tục chịu tác động của rãnh áp thấp, mưa rào và giông xuất hiện rải rác vào chiều và tối.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.