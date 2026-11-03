[Ảnh] Hàng loạt nhà mặt phố bàn giao mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1A

Theo ghi nhận của phóng viên chiều 2/11, tại các phường Kim Liên, Bạch Mai và Tương Mai, diện mạo nhiều đoạn phố đã có sự thay đổi.

Những cửa hàng từng hoạt động liên tục nay đóng cửa, biển hiệu được tháo xuống, hàng hóa được thanh lý hoặc chuyển đi.

Nhiều gia đình tranh thủ thu dọn đồ đạc, tháo dỡ các hạng mục có thể tận dụng trước khi bàn giao nhà đất cho chính quyền địa phương.

Máy móc, phương tiện chuyên dụng được huy động để tháo dỡ công trình, vận chuyển vật liệu xây dựng ra khỏi khu vực.

Những khoảng tường, mái nhà từng nối tiếp nhau dọc tuyến phố nay dần được thay thế bằng những khoảng đất trống, mở ra mặt bằng phục vụ dự án.

Một số ngôi nhà đã được tháo dỡ hết cửa và mái, chỉ còn lại khung nhà.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị có chiều dài khoảng 36,3km, bắt đầu từ khu vực nút giao Vành đai 1, gần hầm Kim Liên, kéo dài đến nút giao Cầu Giẽ, đi qua 18 xã, phường của thành phố Hà Nội.

Tổng mức đầu tư dự án gần 162.000 tỷ đồng, nhu cầu sử dụng đất sơ bộ khoảng 337,3ha.

Theo quy hoạch, tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 90m, gồm 16 làn xe, trong đó có 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn đường song hành hai bên.

Khi hoàn thành, trục giao thông này được kỳ vọng làm giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và góp phần tái tổ chức không gian đô thị dọc Quốc lộ 1A.