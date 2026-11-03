Kết quả chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2026: Đối với giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, 07 bộ, cơ quan trung ương và 13 địa phương giải ngân rất tốt; 04 bộ, cơ quan trung ương và 01 địa phương giải ngân chưa tốt.

Bộ Tài chính đã có báo cáo số 908/BC-BTC ngày 03/11/2026 về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2026; các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Bộ Tài chính cho biết, số vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 đã được Quốc hội quyết định là 1.105.823,4 tỷ đồng. Trên cơ sở số vốn đã được Quốc hội quyết định, số vốn đã được Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương là 969.595,4 tỷ đồng; bao gồm: vốn ngân sách trung ương (NSTW) là 319.368,8 tỷ đồng (vốn trong nước là 301.913,7 tỷ đồng và vốn nước ngoài là 17.455,1 tỷ đồng) và vốn ngân sách địa phương (NSĐP) là 650.226,6 tỷ đồng.

Nếu chưa tính số vốn điều chỉnh tăng theo Nghị quyết số 337/NQ-CP ngày 24/10/2026 về điều chỉnh dự toán, kế hoạch đầu tư công nguồn NSTW năm 2026 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2) (Thủ tướng Chính phủ mới giao bổ sung tại Quyết định số 2074/QĐ-TTg ngày 30/10/2026 là 8.486,9 tỷ đồng) và Nghị quyết số 344/NQ-CP ngày 28/10/2026 về bố trí dự toán chi tiết NSTW, phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn NSTW năm 2026 (đợt 3) (Thủ tướng Chính phủ chưa giao chi tiết), số vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương là 955.867,4 tỷ đồng, bao gồm: vốn NSTW là 305.640,8 tỷ đồng (vốn trong nước là 289.140,54 tỷ đồng và vốn nước ngoài là 16.500,3 tỷ đồng), vốn NSĐP là 650.226,6 tỷ đồng.

Tổng số vốn NSTW còn lại thuộc thẩm quyền của Chính phủ chưa giao (so với số vốn Quốc hội quyết định) là 136.228 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn cân đối NSĐP năm 2026 các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (theo số liệu cập nhật trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công đến thời điểm báo cáo) là 56.292,4 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn các năm trước được phép kéo dài tính đến thời điểm báo cáo là 137.710,2 tỷ đồng; trong đó: NSTW là 86.870,8 tỷ đồng, NSĐP là 50.839,4 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kế hoạch giao năm 2026 đến thời điểm báo cáo (gồm: kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng, kế hoạch các năm trước chuyển sang; không bao gồm số điều chỉnh tăng theo Nghị quyết số 337/NQ-CP ngày 24/10/2026 và Nghị quyết số 344/NQ-CP ngày 28/10/2026) là 1.149.870 tỷ đồng.

Tình hình phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2026 cho các nhiệm vụ, dự án

Đến hết tháng 10, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn năm 2026 chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án là 1.004.348,6 tỷ đồng (bao gồm: vốn NSTW là 297.829,6 tỷ đồng, vốn NSĐP là 706.519 tỷ đồng). Nếu không tính kế hoạch vốn cân đối NSĐP các địa phương giao tăng (56.292,4 tỷ đồng), tổng số vốn đã phân bổ chi tiết là 948.056,2 tỷ đồng, đạt 99,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (bao gồm 5% tiết kiệm NSĐP cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng).

Số vốn chưa phân bổ chi tiết là 7.811,2 tỷ đồng vốn NSTW (chiếm 0,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao) của 05 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương chủ yếu chưa phân bổ do: (i) dự kiến giao cho các dự án khởi công mới chưa đủ thủ tục đầu tư, chưa được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; (ii) vốn chương trình mục tiêu quốc gia, các trường biên giới, vốn giao bổ sung kế hoạch vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8/2026 cho các địa phương chưa được phân bổ chi tiết cho các dự án do đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Tỷ lệ giải ngân đến hết ngày 31/10/2026 của cả nước là 76,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao

Về giải ngân vốn kế hoạch năm 2026, Bộ Tài chính cho biết, luỹ kế giải ngân đến hết ngày 31/10/2026 là 708.567,4 tỷ đồng, đạt 74,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (955.867,4 tỷ đồng). Trong đó: vốn NSTW là 182.047,2 tỷ đồng, đạt 59,6%, vốn NSĐP là 526.520,2 tỷ đồng, đạt 81%. So với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân cao hơn 19,7% về tỷ lệ và 217.524,1 tỷ đồng về số tuyệt đối. Tốc độ giải ngân trong tháng ở mức tích cực so với diễn biến giải ngân những tháng đầu năm.

Tỷ lệ giải ngân đến hết ngày 31/10/2026 của cả nước là 76,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (925.192 tỷ đồng) nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công NSĐP (tương đương 30.675,4 tỷ đồng) thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

02 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 15% và chưa giải ngân

Tính đến hết ngày 31/10/2026, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 08 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên bình quân chung cả nước, bao gồm:

Bộ, cơ quan trung ương: Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Công Thương; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng.

Địa phương: Hà Tĩnh; thành phố Bắc Ninh; thành phố Hà Nội; Lào Cai; thành phố Hải Phòng; Thái Nguyên; thành phố Đà Nẵng; thành phố Quảng Ninh; Tây Ninh; Nghệ An; Khánh Hòa; Điện Biên; Cà Mau; Thành phố Hồ Chí Minh; thành phố Đồng Nai; Gia Lai.

Một số bộ và địa phương giải ngân khối lượng vốn lớn (lũy kế ước giải ngân 10 tháng trên 20 nghìn tỷ đồng) như:

Bộ Quốc phòng (38,6 nghìn tỷ đồng); Bộ Công an (34,1 nghìn tỷ đồng); Bộ Xây dựng (21,7 nghìn tỷ đồng).

Thành phố Hà Nội (125,4 nghìn tỷ đồng); Thành phố Hồ Chí Minh (111 nghìn tỷ đồng); thành phố Hải Phòng (33,9 nghìn tỷ đồng); Hưng Yên (28,2 nghìn tỷ đồng); Tây Ninh (25,6 nghìn tỷ đồng); thành phố Đồng Nai (20,3 nghìn tỷ đồng).

Còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước (trong đó, 02 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 15% và chưa giải ngân (gồm: Bộ Khoa học và Công nghệ; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam).

Kết quả chấm điểm giải ngân vốn đầu tư công

Đối với giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 (điểm tối đa: 100 điểm).

07 bộ, cơ quan trung ương và 13 địa phương giải ngân rất tốt bao gồm:

Bộ, cơ quan trung ương: Ngân hàng Chính sách xã hội (100 điểm); Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (100 điểm); Ngân hàng Phát triển Việt Nam (100 điểm); Bộ Công an (100 điểm); Bộ Quốc phòng (100 điểm); Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (98,79 điểm); Bộ Công Thương (93,62 điểm).

Địa phương: Điện Biên (100 điểm); thành phố Hải Phòng (99,97 điểm); Cà Mau (98,03 điểm); Gia Lai (97,97 điểm); Khánh Hòa (97,67 điểm); Lào Cai (97,35 điểm); Bắc Ninh (97,08 điểm); Tây Ninh (96,64 điểm); Thành phố Hồ Chí Minh (96,45 điểm); Thái Nguyên (95,10 điểm); Quảng Ninh (94,92 điểm); Nghệ An (94,32 điểm); Đồng Nai (90,66 điểm).

15 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương giải ngân tốt, trong đó có 09 bộ, cơ quan trung ương và 11 địa phương đạt từ 90 điểm trở lên nhưng có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung cả nước.

Giải ngân trung bình: 07 bộ, cơ quan trung ương và 04 địa phương.

Giải ngân chưa tốt: 04 bộ, cơ quan trung ương và 01 địa phương, bao gồm:

04 bộ, cơ quan trung ương: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (50,32 điểm); Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (50 điểm); Đài Tiếng nói Việt Nam (47,49 điểm); Bộ Khoa học và Công nghệ (38,47 điểm).

01 địa phương: Cao Bằng (57,59 điểm).

Đối với giải ngân kế hoạch vốn kéo dài (điểm tối đa: 100 điểm)

Giải ngân rất tốt: 09 bộ, cơ quan trung ương và 17 địa phương, bao gồm:

Bộ, cơ quan trung ương: Bộ Công an (100 điểm); Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (100 điểm); Thông tấn xã Việt Nam (100 điểm); Bộ Tư pháp (100 điểm); Đại học Quốc gia Hà Nội (98,90 điểm); Bộ Xây dựng (100 điểm); Bộ Dân tộc và Tôn giáo (100 điểm); Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (96,19 điểm); Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (100 điểm).

Địa phương: Thành phố Hải Phòng (100 điểm); Gia Lai (100 điểm); Điện Biên (100 điểm); Nghệ An (100 điểm); Lai Châu (100 điểm); Hà Tĩnh (100 điểm); Đồng Tháp (100 điểm); thành phố Đà Nẵng (100 điểm); Quảng Ngãi (100 điểm); Lâm Đồng (100 điểm); Thanh Hóa (100 điểm); Lào Cai (100 điểm); Tuyên Quang (100 điểm); Đắk Lắk (100 điểm); thành phố Bắc Ninh (95,26 điểm); Thái Nguyên (100 điểm); Quảng Trị (90,34 điểm).

Giải ngân tốt: 03 bộ, cơ quan trung ương và 10 địa phương; trong đó có 02 bộ, cơ quan trung ương và 04 địa phương có tổng điểm từ 90 điểm trở lên nhưng tỷ lệ giải ngân thấp hơn tỷ lệ bình quân chung cả nước.

Giải ngân trung bình: 06 bộ, cơ quan trung ương và 03 địa phương;

Giải ngân chưa tốt: 05 bộ, cơ quan trung ương và 04 địa phương, bao gồm:

Bộ, cơ quan trung ương: Văn phòng Chính phủ (50,52 điểm); Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (50 điểm); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (50 điểm); Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (42,82 điểm); Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (31,68 điểm).

Địa phương: Thành phố Cần Thơ (53,16 điểm); Cà Mau (57,48 điểm); thành phố Đồng Nai (57,25 điểm); Thành phố Hồ Chí Minh (50 điểm).

Toàn văn báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2026; các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026./.