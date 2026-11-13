Chiếc nơ màu hồng

Minh hoạ: VŨ NHƯ PHONG

Mười lăm năm trước, khi vừa tốt nghiệp trường sư phạm, cô Hòa rời phố thị, nhận quyết định về dạy ở một ngôi trường tiểu học nhỏ nằm nép mình giữa núi rừng. Những ngày đầu đặt chân đến nơi đây, cô choáng ngợp trước vẻ đẹp hoang sơ: con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, tiếng suối róc rách hòa cùng tiếng chim rừng ríu rít. Ngôi trường chỉ có ba dãy phòng học lợp tôn, tường vôi đã bong tróc, nhưng trong mắt cô đó là nơi bắt đầu của một hành trình đẹp, nơi cô được gieo hạt ước mơ cho trẻ em vùng cao.

Lớp 4A, lớp cô được giao chủ nhiệm có ba mươi hai học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Buổi sáng đầu tiên bước lên bục giảng, cô Hòa không khỏi xúc động. Những gương mặt non nớt nhìn cô bằng ánh mắt tò mò xen lẫn rụt rè. Trong số ấy, cô chú ý đến một cô bé ngồi bàn cuối, dáng người nhỏ thó, đôi mắt đen buồn và mái tóc dài buộc tạm bằng một sợi dây rút cũ. Cả buổi, em chẳng nói lời nào, chỉ cúi gằm mặt, bàn tay run run viết từng nét chữ.

Giờ ra chơi, cô Hòa tiến lại gần, khẽ hỏi:

- Con tên gì thế?

Cô bé ngập ngừng, giọng nhỏ như gió thoảng:

- Dạ… con tên My ạ.

Cô Hòa mỉm cười, xoa đầu em:

- My ngoan quá. Sao tóc con dài đẹp thế mà không buộc nơ cho gọn?

My bẽn lẽn cúi đầu, khẽ đáp:

- Nhà con… không có nơ, cô ạ.

Câu trả lời giản dị mà khiến cô Hòa thấy tim mình se lại. Chiều hôm ấy, khi trở về khu tập thể, cô tìm trong túi đồ cũ một mảnh vải hồng còn sót lại, tỉ mẩn khâu thành chiếc nơ nhỏ. Sáng hôm sau, cô mang đến lớp, trao tận tay My.

- Cô tặng con nè, để buộc tóc cho gọn nhé.

My ngỡ ngàng, đôi mắt ánh lên niềm vui lấp lánh. Khi cô gài chiếc nơ lên mái tóc đen của em, cả lớp vỗ tay rộn ràng. Lần đầu tiên, My mỉm cười, nụ cười trong trẻo như nắng sớm, khiến cô Hòa cảm thấy bao mệt nhọc đường xa tan biến. Từ ngày ấy, mỗi sáng đến lớp, cô Hòa đều thấy chiếc nơ hồng thấp thoáng giữa dãy bàn cuối, như cánh bướm nhỏ khẽ rung trong nắng sớm, nhắc cô nhớ rằng: đôi khi, chỉ một cử chỉ nhỏ thôi cũng có thể làm thay đổi cả một cuộc đời.

***

Thời gian trôi qua, cô Hòa càng thương My hơn. So với bạn bè, My luôn đến lớp sớm nhất, nhưng trong cặp sách của em chỉ có vài quyển vở cũ được viết kín cả hai mặt giấy. Mỗi lần cô phát bài kiểm tra, em đón lấy bằng hai tay, cúi đầu lễ phép, ánh mắt ánh lên niềm vui nhỏ nhoi như thể vừa nhận một món quà quý. Rồi dần dần, cô Hòa biết thêm về hoàn cảnh của em. Một buổi chiều, trong lúc chấm bài, cô nghe thầy hiệu trưởng kể: “Ba con bé mất năm ngoái vì sạt lở đất khi đi làm thuê. Mẹ nó đi rẫy suốt, hai chị em nương tựa nhau mà sống”. Nghe xong, cô lặng người. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh cô bé gầy gò, đôi bàn tay chai sạn dù mới mười tuổi, mỗi sáng vẫn cố cười tươi khi chào cô ở cửa lớp.

Hôm sau, trời vừa tạnh mưa, cô Hòa mang theo ít bánh kẹo và quyển truyện tranh nhỏ, lội bộ gần hai cây số đường đất để đến nhà My. Con đường quanh co, trơn trượt, hai bên là đồi cà phê nặng trĩu trái, mùi đất ẩm hòa với sương chiều. Khi cô đến nơi, căn nhà gỗ lợp tôn nằm nép dưới sườn đồi, khói bếp bay ra từ khe vách. My đang lúi húi nhóm bếp, thấy cô, em sững lại, rồi vội chạy ra:

- Cô Hòa! Cô đi đâu thế?

Cô mỉm cười, đặt tay lên vai em:

- Cô đến thăm học trò ngoan của cô thôi.

Bên trong, căn nhà vắng lặng, chỉ có vài món đồ đơn sơ. Cô Hòa hỏi thăm mẹ My, em cúi đầu đáp nhỏ:

- Mẹ con đi làm thuê chưa về, tối mới về ạ.

Nhìn bếp lửa cháy leo lét, cô Hòa thấy mắt mình cay xè. Cô lặng lẽ lấy trong túi ra mấy cuốn vở mới, đặt lên bàn:

- Con cố gắng học nhé. Thiếu gì cứ nói với cô, đừng nghỉ học nữa nghe chưa? My gật đầu, mắt đỏ hoe:

- Dạ… con hứa.

Từ hôm đó, cô Hòa càng để ý tới My hơn. Mỗi buổi trưa, cô thường giữ em ở lại ăn cơm cùng. Có hôm cô còn chia nửa phần cơm của mình để My ăn thêm. Giờ ra chơi, My không chạy nhảy cùng bạn mà thường ở lại lau bảng, nhặt giấy vụn. Khi cô hỏi vì sao, em chỉ cười hiền:

- Con muốn lớp mình sạch để cô vui.

Tình cảm giữa cô trò cứ thế lớn dần, tự nhiên như mạch suối nhỏ len qua lòng đất. Với My, cô Hòa không chỉ là người dạy chữ mà còn là người mẹ thứ hai, dịu dàng mà nghiêm khắc, dạy em biết quý trọng tri thức và tin vào tương lai. Còn với cô Hòa, cô bé ấy chính là bông hoa nhỏ giữa núi rừng, dù kham khổ đến đâu vẫn tỏa hương bằng nghị lực và niềm tin trẻ thơ.

***

Năm học cuối tiểu học đến nhanh hơn cô Hòa tưởng. Lũ học trò ríu rít ôn bài, chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp, còn cô thì miệt mài soạn đề, chấm bài, chỉ mong đám nhỏ đủ kiến thức để tiếp tục con đường học vấn. My vẫn là cô bé cần mẫn, ít nói nhưng học giỏi nhất lớp. Mỗi khi cô gọi lên bảng, My viết những con chữ tròn trịa, ngay ngắn đến lạ. Thế rồi, một buổi sáng, My bỗng nghỉ học. Rồi hai ngày, ba ngày... cô Hòa thấy lòng bồn chồn. Cảm giác lo lắng cứ lớn dần như có điều gì không yên. Chiều hôm đó, trời kéo mây đen kịt, gió thổi mạnh. Không chờ được nữa, cô xếp vội tập bài, khoác áo mưa, đi thẳng đến nhà My. Đường núi trơn trượt, nước mưa chảy thành dòng. Đến nơi, cô thấy My đang ngồi trước hiên, ôm chiếc cặp cũ. Mẹ em, người đàn bà gầy gò, đang lặng lẽ xếp đồ vào bao tải. Cảnh tượng ấy khiến tim cô thắt lại.

- My, sao con nghỉ học mấy hôm nay?

My ngước lên, đôi mắt đượm buồn:

- Mẹ con nói phải xuống thành phố làm thuê…con với em sẽ đi theo. Ở đây không ai trông em, con…không học được nữa. Lời nói ấy như nhát dao cứa vào lòng cô. Cô bước đến, nắm lấy đôi tay nhỏ lạnh buốt của My, run run nói:

- Nhưng con học giỏi lắm mà, con còn ước mơ nữa, nhớ không? Con từng nói muốn làm cô giáo, dạy chữ cho mấy đứa nhỏ trong bản mà?

My im lặng. Gió rít qua khe cửa, mưa tạt ướt cả mái tóc. Một lúc sau, em khẽ gật đầu, rồi mở cặp, lấy ra chiếc nơ màu hồng đã hơi phai. Em đặt nó vào tay cô, giọng nghẹn lại:

- Con…tặng lại cô. Cô giữ giúp con, để nếu sau này con được học tiếp, con sẽ đến lấy lại…

Cô Hòa siết chặt bàn tay nhỏ, nước mắt hòa lẫn trong cơn mưa chiều.

- Cô sẽ giữ, My à. Dù con đi đâu, cô vẫn luôn tin con sẽ trở lại.

Ngoài kia, tiếng mưa ào ào như xóa nhòa cả núi đồi. My quay bước theo mẹ, dáng nhỏ dần trong màn mưa xám xịt. Cô Hòa đứng lặng trước hiên nhà, tay nắm chặt chiếc nơ ướt đẫm – kỷ vật bé nhỏ mà ấm áp vô ngần. Từ hôm ấy, mỗi khi nhìn thấy học trò trong lớp, cô lại nhớ đến My. Chiếc nơ hồng nằm trong ngăn tủ của cô suốt bao năm trời, như một mảnh ký ức dịu dàng nhưng không bao giờ phai nhạt.

***

Thời gian trôi nhanh như gió thoảng. Cô Hòa vẫn ở lại ngôi trường nhỏ giữa đại ngàn, tóc cô đã điểm sợi bạc, dáng người gầy hơn xưa, nhưng ánh mắt thì vẫn hiền và ấm. Bao thế hệ học trò đến rồi đi, có em thành kỹ sư, có em trở về làm thầy cô giáo, cũng có những đứa đi biệt không tin tức. Nhưng giữa muôn ký ức, hình ảnh cô bé My với chiếc nơ màu hồng vẫn là kỷ niệm trong trẻo nhất.

Một sáng mùa đông, khi sương còn giăng kín đồi, một chiếc xe con dừng trước cổng trường. Cô Hòa đang quét sân, bỗng nghe tiếng gọi nhẹ phía sau:

- Cô Hòa… cô còn nhớ em không?

Cô quay lại. Trước mặt cô là một cô gái trẻ trong tà áo dài màu trắng, tay cầm bó hoa cúc họa mi. Khuôn mặt ấy khiến cô sững sờ vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Đôi mắt sâu và nụ cười dịu dàng ấy, cô đã từng thấy hàng ngàn lần trong giấc mơ.

- My… có phải My đó không con? – giọng cô run lên.

Hai cô trò ôm chầm lấy nhau. Cả hai cùng khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc sau bao năm xa cách. My kể, ngày rời bản, em đã phải làm thuê cùng mẹ, ban đêm học bổ túc. Rồi nhờ một cô giáo ở thành phố giúp đỡ, em được tiếp tục học, thi vào trường sư phạm. “Cô biết không, em đã trở thành giáo viên tiểu học rồi. Hôm nay, em về để xin được dạy ở ngôi trường này”.

Cô Hòa xúc động đến nghẹn lời. Cô vào phòng, mở ngăn tủ cũ, lấy ra chiếc hộp gỗ mà bao năm qua vẫn cất kỹ. Trong đó, chiếc nơ hồng nằm im lìm, màu đã phai nhưng vẫn nguyên dáng xưa. Cô khẽ đặt nó vào tay My:

- Cô vẫn giữ, chờ ngày con quay lại.

My nắm chặt chiếc nơ, nước mắt lăn dài. Ngoài kia, nắng sớm len qua rặng cây, soi sáng những hàng bàn ghế cũ trong lớp học. Cô Hòa nhìn My giờ đã là đồng nghiệp, người tiếp nối ước mơ gieo chữ nơi vùng cao mà lòng dâng lên niềm hạnh phúc lặng lẽ.

Chiếc nơ màu hồng dải lụa nhỏ bé năm nào giờ trở thành sợi dây vô hình nối liền hai thế hệ nhà giáo, chứng nhân cho một tình thầy trò bền bỉ, giản dị mà sâu thẳm như chính tấm lòng của những người gieo hạt tri thức giữa núi rừng.