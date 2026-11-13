Muốn đường ruột khỏe, nên chọn bắp cải tím hay bắp cải trắng?

Bắp cải tím hay trắng tốt hơn cho đường ruột

Bắp cải tím nổi bật nhờ chất chống oxy hóa

Bắp cải là nguồn cung cấp chất xơ quen thuộc trong chế độ ăn hằng ngày. Dưỡng chất này giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và duy trì hoạt động tiêu hóa ổn định. Khi được bổ sung đầy đủ, chất xơ còn góp phần nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Xét về hàm lượng chất xơ, bắp cải trắng thậm chí nhỉnh hơn một chút. Trong khoảng 90 gram bắp cải tím có gần 1,9 gram chất xơ, trong khi cùng lượng bắp cải trắng cung cấp khoảng 2,3 gram. Như vậy, nếu chỉ xét riêng dưỡng chất này, bắp cải trắng không hề kém cạnh.

Điểm tạo nên khác biệt của bắp cải tím là anthocyanin - hợp chất chống oxy hóa tự nhiên tạo nên màu tím đặc trưng. Anthocyanin cũng hiện diện trong nhiều thực phẩm khác như quả mọng, cà tím và lựu.

Ngoài anthocyanin, bắp cải tím còn chứa nhiều vitamin C hơn bắp cải trắng. Vitamin C có đặc tính chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào và góp phần duy trì sự khỏe mạnh của niêm mạc đường ruột.

Bắp cải trắng vẫn là lựa chọn tốt cho hệ tiêu hóa

Dù bắp cải tím có lợi thế về anthocyanin và vitamin C, điều đó không có nghĩa bắp cải trắng kém giá trị. Với hàm lượng chất xơ nhỉnh hơn, loại rau này vẫn hỗ trợ tiêu hóa và góp phần duy trì hoạt động bình thường của đường ruột.

Một ưu điểm đáng chú ý của bắp cải trắng là khả năng chế biến thành các món lên men như dưa cải chua hoặc một số loại kim chi. Trong quá trình lên men, vi sinh vật chuyển hóa đường tự nhiên trong rau, tạo ra các hợp chất và vi khuẩn có lợi cho thực phẩm. Những sản phẩm lên men phù hợp có thể bổ sung vi sinh vật có lợi vào chế độ ăn, góp phần hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Tuy nhiên, lợi ích này phụ thuộc vào cách chế biến và bảo quản. Người cần hạn chế muối cũng nên chú ý khẩu phần khi ăn các món rau muối chua.

Bắp cải tím nổi trội hơn về các hợp chất chống oxy hóa hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột, còn bắp cải trắng lại cung cấp nhiều chất xơ hơn

Ăn thế nào để tận dụng lợi ích của bắp cải?

Cả bắp cải tím và trắng đều có thể được sử dụng linh hoạt trong bữa ăn. Nếu ăn sống, người dùng có thể thái sợi hoặc cắt mỏng để trộn salad, ăn kèm bánh mì hay kết hợp với các món ngũ cốc. Cách chế biến này giúp giữ lại nhiều dưỡng chất nhạy cảm với nhiệt.

Với bắp cải tím, hấp là lựa chọn đáng cân nhắc nếu muốn hạn chế thất thoát các hợp chất chống oxy hóa. Khi nấu, có thể thêm một ít giấm hoặc nước cốt chanh để hỗ trợ giữ màu tím tự nhiên, giúp món ăn trông hấp dẫn hơn.

Trong khi đó, bắp cải trắng có thể dùng để luộc, xào, nấu canh hoặc chế biến thành món lên men. Dưa cải chua và kim chi có thể ăn kèm các món chính, nhưng nên dùng lượng vừa phải để kiểm soát lượng muối nạp vào cơ thể.