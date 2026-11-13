Bác sỹ Việt Nam trình diễn 2 ca can thiệp tim mạch phức tạp trước chuyên gia quốc tế

Các bác sỹ phối hợp thực hiện kỹ thuật TAVI trên người bệnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giáo sư Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, cho biết các bác sỹ Việt Nam vừa trình diễn thành công 2 ca can thiệp tim mạch đặc biệt phức tạp trước sự theo dõi trực tiếp của hàng trăm chuyên gia can tim mạch lớn của nhiều quốc gia, trong khuôn khổ Hội nghị Tim mạch can thiệp toàn quốc 2026 lần thứ 12.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân 86 tuổi, bị đồng thời hẹp và hở van động mạch chủ nặng. Van động mạch chủ giống như “cánh cửa” trên đường đưa máu từ tim đi nuôi cơ thể. Khi van vừa hẹp vừa hở, tim phải làm việc vất vả hơn vì máu khó được đẩy ra phía trước, trong khi một phần lại chảy ngược về tim. Khó khăn thêm là bệnh nhân có động mạch chủ xoắn vặn, khiến việc đưa dụng cụ đến van tim trở nên phức tạp.

Trong hoàn cảnh người bệnh không thể phẫu thuật, các bác sỹ quyết định sử dụng phương pháp thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI) điều trị cho người bệnh.

Với kỹ thuật này, các bác sỹ đưa van nhân tạo được thu gọn trên hệ thống ống thông, đi theo đường mạch máu đến vị trí van bị bệnh, sau đó triển khai van mới. Người bệnh được thay van mà không cần mở lồng ngực.

Ê-kíp bác sỹ Viện Tim Mạch (Bệnh viện 19-8) đã vượt qua những trở ngại về giải phẫu, thực hiện thành công thủ thuật. Người bệnh phục hồi ngay sau can thiệp. Với một bệnh nhân tuổi cao, bệnh van tim nặng và đường tiếp cận khó, kết quả ấy có ý nghĩa thiết thực, mở ra hy vọng cải thiện sức khỏe và chất lượng sống.

Trường hợp thứ 2 là nam bệnh nhân 63 tuổi. Khoảng 2 tháng nay, mỗi lần gắng sức người bệnh lại bị đau ngực trái, mỗi cơn kéo dài 2-3 phút. Bệnh nhân được chẩn đoán hẹp van động mạch chủ nặng, có động mạch chủ lên giãn và van mạch chủ nằm ngang.

Theo Giáo sư Phạm Mạnh Hùng, với tổn thương của người bệnh, phẫu thuật bắc cầu chủ vành thường được ưu tiên. Các bác sỹ đã tư vấn phương án này, nhưng bệnh nhân từ chối mổ. Trong khi đó, chức năng tim và thận của bệnh nhân không tốt, mạch vành ít vôi hóa, nên ê-kíp quyết định can thiệp bằng phương pháp TAVI. Đáng chú ý, người bệnh không phải gây mê toàn thân, tỉnh táo ngay sau thủ thuật.

Hình ảnh ca can thiệp TAVI từ Viện Tim mạch (Bệnh viện 19-8) được truyền trực tiếp tới hội trường VICC 2026 tại Hải Phòng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Giáo sư Hùng, cả hai ca bệnh đều đặt ra những vấn đề đáng thảo luận trong thực hành TAVI: lựa chọn chiến lược khi người bệnh cao tuổi, xử trí đường mạch máu xoắn vặn và kiểm soát dụng cụ khi động mạch chủ có tư thế bất lợi. Chính những đặc điểm ấy tạo nên giá trị đào tạo của chương trình truyền hình trực tiếp.

Khi các bác sỹ thực hiện ca can thiệp được truyền hình trực tiếp đặt ra yêu cầu cao với cả ê-kíp. Bên cạnh thao tác chuyên môn, bác sỹ phải giải thích quyết định, trao đổi với chuyên gia tại hội trường và duy trì sự tập trung trước những diễn biến không thể biết trước hoàn toàn.

Tại các hội nghị lớn trên thế giới về tim mạch can thiệp ở Châu Âu (EuroPCR) và Hoa kỳ (TCT), truyền hình trực tiếp ca can thiệp là một hình thức đào tạo nổi bật. Hình ảnh từ phòng can thiệp được kết nối với hội trường, nơi các chuyên gia và đại biểu cùng theo dõi, đặt câu hỏi, phân tích từng bước xử trí.

Người học có thể quan sát cách bác sỹ lựa chọn dụng cụ, điều chỉnh chiến lược và giải quyết khó khăn ngay khi tình huống diễn ra. Những kinh nghiệm tinh tế trong thao tác và tư duy lâm sàng, vốn khó truyền đạt đầy đủ qua một bài báo cáo, nhờ đó được chia sẻ sinh động hơn.

Trong tim mạch can thiệp, thiết bị hỗ trợ quan sát, đo đạc và thao tác chính xác. Đội ngũ thầy thuốc quyết định cách sử dụng công nghệ phù hợp với từng người bệnh. Sự kết hợp giữa hai yếu tố, cùng quy trình phối hợp chặt chẽ, giúp triển khai những kỹ thuật khó một cách bài bản.

Tại Việt Nam, hình thức này trở thành cầu nối quan trọng để trao đổi kinh nghiệm giữa các trung tâm và tiếp cận thực hành quốc tế./.