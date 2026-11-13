Bụng mềm, vẫn tỉnh sau tai nạn: Cảnh giác chấn thương gan nặng

Một người đàn ông 63 tuổi nhập viện khoảng hai giờ sau tai nạn giao thông trong tình trạng tỉnh táo, bụng mềm, chỉ đau âm ỉ vùng hạ sườn phải. Tuy nhiên, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg. Kết quả chụp CT phát hiện chấn thương gan độ V, có hai ổ thoát thuốc cản quang, buộc các bác sĩ phải can thiệp kiểm soát chảy máu.

Chấn thương gan nặng dù biểu hiện bên ngoài không rõ ràng

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa tiếp nhận người bệnh nam, 63 tuổi, sau tai nạn giữa xe máy và ô tô. Người bệnh vào viện khoảng hai giờ sau tai nạn.

Tại thời điểm thăm khám, người bệnh vẫn tỉnh táo, đau âm ỉ vùng hạ sườn phải. Bụng mềm, không có phản ứng thành bụng. Tuy nhiên, các dấu hiệu sinh tồn và tình trạng da, niêm mạc lại cho thấy nguy cơ đáng lo ngại: huyết áp chỉ 80/50 mmHg, da và niêm mạc kém hồng.

Trước tình trạng này, các bác sĩ nghĩ đến khả năng người bệnh bị chảy máu bên trong cơ thể sau chấn thương. Người bệnh được hồi sức, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và theo dõi sát diễn biến.

Kết quả chụp CT ổ bụng có tiêm thuốc cản quang ghi nhận chấn thương gan độ V, kèm hai ổ thoát thuốc cản quang. Đây là dấu hiệu cho thấy tình trạng chảy máu đang diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến huyết động và tính mạng người bệnh.

Ngay sau đó, Khoa Cấp cứu phối hợp với chuyên khoa Ngoại Tổng hợp và Chẩn đoán hình ảnh hội chẩn, thống nhất phương án điều trị. Người bệnh được can thiệp mạch nhằm kiểm soát nguồn chảy máu.

Sau can thiệp, tình trạng người bệnh ổn định. Tuy nhiên, người bệnh vẫn được theo dõi sát để phát hiện nguy cơ chảy máu tái phát và các biến chứng có thể xuất hiện sau chấn thương.

Các bác sĩ trao đổi với bệnh nhân - Ảnh BVCC

Không mất ý thức, không đau dữ dội không có nghĩa là an toàn

Theo khuyến cáo từ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện 19-8, những biểu hiện bên ngoài sau tai nạn giao thông đôi khi không phản ánh đầy đủ mức độ tổn thương bên trong cơ thể.

Người bị nạn có thể vẫn tỉnh táo, không có vết thương ngoài da, bụng mềm hoặc chỉ đau nhẹ nhưng vẫn tiềm ẩn tổn thương các cơ quan trong ổ bụng, trong đó có gan. Đặc biệt, tình trạng chảy máu trong có thể khiến người bệnh nhanh chóng rơi vào sốc nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Trường hợp người đàn ông 63 tuổi nói trên là lời cảnh báo về nguy cơ chủ quan sau tai nạn giao thông, nhất là khi có va đập vùng bụng.

Sau tai nạn, người dân cần được thăm khám sớm, đặc biệt nếu xuất hiện đau bụng, chóng mặt, vã mồ hôi, da xanh tái hoặc mệt lả. Không nên chỉ dựa vào mức độ đau hay tình trạng tỉnh táo để tự đánh giá mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Khi người bị nạn có biểu hiện choáng, ngất, khó thở hoặc dấu hiệu chấn thương nặng, cần gọi cấp cứu 115, hạn chế di chuyển người bị nạn và thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên cấp cứu.

Phát hiện sớm tổn thương sau tai nạn, đánh giá đúng mức độ chấn thương và can thiệp kịp thời là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

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