Nga tuyên bố điều trị khối u thành công

Vaccine phòng ung thư của Nga cho thấy kết quả khả quan.

Ngày 12/11, Giám đốc Viện Nghiên cứu Gamaleya - ông Alexander Gintsburg, người đứng đầu chương trình thử nghiệm Neooncovac, xác nhận trong cuộc phỏng vấn với Gazeta.ru, các di căn của bệnh nhân ung thư đã lan ra ngoài khối u ban đầu, hiện đã biến mất.

Các bác sĩ tiếp tục kiểm tra bệnh nhân hàng tháng và dự định theo dõi tình trạng của người này trong 3 năm nữa.

“Mọi thứ đều ổn với ông ấy. Tính đến hôm qua, không phát hiện thêm khối u nào mới”, ông Gintsburg nói và cho biết thêm, các bác sĩ sử dụng chụp CT độ phân giải cao để kiểm tra các dấu hiệu ung thư trong hạch bạch huyết và khắp cơ thể bệnh nhân.

Bệnh nhân, một người đàn ông 60 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư hắc tố giai đoạn ba đã di căn ra ngoài khối u ban đầu, bắt đầu điều trị bằng Neooncovac vào tháng 4/2026 tại Viện Nghiên cứu Ung bướu Herzen ở Moscow.

Vào tháng Bảy, ông Gintsburg báo cáo, bệnh nhân cảm thấy khỏe mạnh và đã phát triển phản ứng miễn dịch có khả năng chống lại ung thư.

Neooncovac sử dụng công nghệ mRNA và được thiết kế riêng cho từng bệnh nhân.

Các nhà nghiên cứu phân tích vật liệu di truyền từ các mẫu mô khối u và mô khỏe mạnh để phát triển một loại vaccine, giúp huấn luyện hệ thống miễn dịch nhận biết và tấn công tế bào ung thư.

Andrey Kaprin, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia về X quang, đã mô tả công nghệ này là một phương pháp điều trị ung thư hoàn toàn mới.

“Thay vì nhắm trực tiếp vào khối u, nó nhằm mục đích huấn luyện hệ thống miễn dịch của cơ thể để nhận diện và tiêu diệt các tế bào ác tính”, ông giải thích.

Ông Gintsburg cho biết, bệnh nhân đầu tiên thỉnh thoảng bị sốt 38-38,5 độ C trong quá trình điều trị, nhưng cơn sốt giảm xuống trong vòng vài giờ sau khi uống thuốc hạ sốt thông thường.

Bệnh nhân thứ hai, hiện đang điều trị được một nửa chặng đường, không bị sốt.

Cho đến nay, 6 bệnh nhân đã được tiêm vaccine và dự kiến ​​sẽ có 20 người được điều trị tại viện Herzen vào cuối năm nay.

Chương trình này cũng dự kiến ​​sẽ được mở rộng sang các vùng khác của Nga.

Theo ông Gintsburg, phương pháp điều trị này được bảo hiểm y tế bắt buộc của Nga chi trả, với chi phí sản xuất mỗi loại vaccine cá nhân hóa và toàn bộ liệu trình điều trị vào khoảng 7 triệu rúp (84.400 USD) cho mỗi bệnh nhân.

Bộ Y tế đã phân bổ kinh phí để điều trị cho 120 bệnh nhân trong năm nay và năm tới, bao gồm cả việc theo dõi và giám sát sau điều trị.

Các nhà nghiên cứu cũng đang phát triển vaccine cá nhân hóa chống lại nhiều dạng ung thư khác, bao gồm ung thư tuyến tụy, thận, bàng quang, đại tràng và ung thư phổi không tế bào nhỏ, dự kiến ​​sẽ được phê duyệt theo quy định vào năm 2027.

Theo RT