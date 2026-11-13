Sau 5 lần mất con, người mẹ vỡ òa đón bé gái 750g trở về

Nguy cơ sinh non

Chị Lê Thị Linh (33 tuổi, Hà Nội) đã có một con gái 6 tuổi. Nhiều năm qua, gia đình mong muốn có thêm thành viên mới nhưng hành trình ấy không ít lần khép lại trong đau đớn. Chị từng trải qua 5 lần mang thai nhưng đều sinh non khi tuổi thai chỉ từ 18 đến 27 tuần.

Vì thế, khi biết mình mang thai lần nữa, niềm vui của chị luôn đi cùng nỗi thấp thỏm. Ở tuần thai thứ 12, chị Linh phải khâu vòng cổ tử cung nhằm hạn chế nguy cơ sinh non.

Chị Linh kể lại thai kỳ bất ổn. Ảnh: P.Thuận.

Dù được theo dõi sát sao, ngày 17/5, khi thai mới 21 tuần 1 ngày, chị Linh vẫn phải nhập viện trong tình trạng nguy cơ sinh non rất cao. Cổ tử cung ngắn, màng ối có dấu hiệu phồng, trong khi em bé chỉ nặng khoảng 400g.

Nếu chào đời ở thời điểm đó, cơ hội sống của thai nhi vô cùng mong manh. Với người mẹ từng 5 lần mất con, những dấu hiệu bất thường ấy kéo chị trở lại những ký ức đau lòng.

Các bác sĩ quyết định nỗ lực kéo dài thai kỳ, nhưng không đánh đổi sự an toàn của người mẹ. Suốt 32 ngày, tương ứng 32 ca trực, ê-kíp liên tục theo dõi tình trạng ra máu, cơn co tử cung, nguy cơ nhiễm trùng, dấu hiệu chuyển dạ và sức khỏe thai nhi. Mỗi ngày em bé còn trong bụng mẹ là thêm một cơ hội được trưởng thành.

Chị Linh ấp con da kề da trong bệnh viện. Ảnh: BSCC.

Ngày 18/6, khi thai được 25 tuần 5 ngày, những cơn co tử cung trở nên mạnh, đầu thai nhi xuống thấp. Trước nguy cơ biến chứng nếu tiếp tục giữ thai, ê-kíp quyết định cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung để em bé chào đời. Bé gái nặng 750g sinh ra, chị Linh đối diện với biến chứng đờ tử cung. Ê-kíp đã cấp cứu bảo tồn tử cung. Bé Gấu (tên con chị Linh) bắt đầu hành trình chiến đấu để trưởng thành tại Khoa Sơ sinh.

Hành trình kỳ diệu của em bé 750g

Ngày 24/6, chị Linh được xuất viện sau sinh. Mười hai ngày sau, chị quay trở lại bệnh viện, lần này không phải để điều trị mà để được ấp con. Nhớ lại lần đầu ôm con, chị Linh không giấu được xúc động.

“Các cô bế con đặt lên người tôi, bé chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay. Bé nhỏ quá, người tôi cứng đơ, không dám cử động. Tôi không nghĩ con lại bé như thế, nhưng nhìn thấy tay chân con dài, tôi lại thấy vui”, chị kể.

Bé Gấu khi ở bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Khi ấy, niềm vui của người mẹ rất đỗi giản dị, là nhận được cuộc gọi từ các cô điều dưỡng báo tin bé đã ăn hết sữa, đã vệ sinh bình thường hoặc có thêm một dấu hiệu tiến triển tích cực.

Chị Linh nhớ từng hướng dẫn cách chăm sóc trẻ sinh cực non. Từ cách cho con ăn, thay bỉm, quan sát màu sắc môi, da đến nhận biết những dấu hiệu bất thường khi trẻ có cơn ngừng thở.

Ngày 6/9, bé Gấu đạt 2,6kg, đủ điều kiện trở về nhà cùng mẹ, sau 2 tháng bé đã tăng 5,2kg.

Bác sĩ Nguyễn Thu Hằng - Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết khi chào đời, bé Gấu không tự thở được, bác sĩ mở nội khí quản bơm thuốc phát triển phổi sớm. Các quyết định đều nhịp nhàng và rất nhanh. Trong 3-5 ngày đầu là thời gian cam go dễ xuất huyết não, phổi, huyết động không ổn định nhưng mỗi ngày đi qua trẻ đều tiến triển tốt. Đến hiện tại, trẻ đã khỏe mạnh biết hóng chuyện, mắt đưa nhanh, tương tác tốt.

Hành trình của bé Gấu đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa từ sản khoa, y học bào thai, siêu âm, vi sinh, di truyền, dược lâm sàng, gây mê hồi sức, xét nghiệm, truyền máu, sơ sinh và điều dưỡng.