Đi hát đám ma, đám cưới không lấy cát-sê: Mộng Tuyền U80 quá giàu hay dại dột?

Hát đám ma, đám cưới không lấy cát-sê

- Xin chào nghệ sĩ Mộng Tuyền. Đã lâu không gặp, sức khỏe, tinh thần và công việc của bà hiện ra sao?

Chuyện ngày mai không dám nói trước nhưng hôm nay tôi vẫn khỏe như mọi ngày. Một ngày trôi qua của tôi xoay quanh chuyện đi hát, đi chợ, tập thể thao và gặp gỡ bạn bè.

Nếu mở YouTube, bạn sẽ thấy tôi quay hình, thu thanh bài mới rất nhiều, hầu như tháng nào cũng 4-5 bài. Bản nào cũng tốn nhiều công phu, cực mà tôi vui lắm.

Mấy hôm nay, tôi đi hát cũng nhiều lắm. Ai kêu show ở tỉnh xa mấy tôi đều nhận. Tuổi này, đi xe 4-5 tiếng cũng mệt nhưng tôi mau phục hồi, nghỉ một chút là hết.

Vào mùa lễ hội, tôi hay đi hát cho Đoàn cải lương Thanh Nga của NSƯT Tâm Tâm (con gái soạn giả Hoàng Ngọc Ẩn - PV), Đoàn cải lương Hoa lan trắng của NSƯT Tô Châu... Ngoài mùa lễ, tôi chủ yếu đi hát cho chùa, hát đám ma, đám cưới.

Nghệ sĩ Mộng Tuyền. Ảnh: NVCC

- Để một nghệ sĩ 79 tuổi vẫn lặn lội đi diễn xa, hẳn mức cát-sê bà nhận được tương xứng?

Tôi đi hát không lấy cát-sê! Show nào người ta không chuẩn bị xe cộ, tự tôi phải lo thuê xe, thuê tài xế. Hạnh phúc của tôi bây giờ là được người ta nhớ tới. Tôi dùng phần sức khỏe còn lại này cống hiến hết cho đời, khi nào ra đi cũng nhẹ nhàng.

- Nhiều nghệ sĩ hát cho chùa không lấy cát-sê nhưng lần đầu tôi nghe chuyện có nghệ sĩ hát miễn phí ở đám ma, đám cưới đấy!

Bạn nghĩ vậy rất đúng nhưng đây là điều tôi nguyện với lòng mình nhiều năm nay rồi. Tôi luôn cầu Chúa cho mình sức khỏe để trả ơn khán giả đã nuôi sống tôi và gia đình, trả ơn nghề. Tôi đang trả nợ khán giả, sao lại lấy tiền của họ nữa?

Không chỉ cát-sê, người ta tặng bông, tặng quà, tôi đều đem cho các bạn hát cùng mình, những người chơi nhạc, chỉnh âm thanh... Đời sống của tôi không tới nỗi nào, vẫn còn may mắn. Tôi tự thấy đủ rồi, không cần giàu, không để dành tiền làm chi.

Nhà 5 tầng của nghệ sĩ Mộng Tuyền. Ảnh: Loan Lê

- Hoạt động cho thuê nhà của bà hiện ra sao?

Tôi sống thời cuộc. Hồi xưa, người ta làm ăn tốt, tôi thu đúng mức tiền là cao lắm; sau này họ khó khăn tôi bớt dần, số còn lại bây giờ cũng không bao nhiêu.

Mỗi tháng, khi người thuê đóng tiền, tôi đều hỏi: "Con làm ăn có khó khăn không?". Thời buổi khó khăn, mình càng phải chia sẻ, nương nhau mà sống.

Ở chung nhà nhiều năm, hôm nào không thấy tôi xuống lầu là tụi nó lên hỏi. Mỗi lần về quê, nó cũng hay mang lên cho tôi bao nhiêu là bánh trái. Đó là cái tình rất quý trong thời này.

U80 tập aerobic 3 tiếng/ngày

- Tuổi này, bà chọn môn thể thao nào để giữ gìn sức khỏe?

Tôi tập aerobic (thể dục nhịp điệu) từ hồi trung niên tới nay mấy chục năm rồi. Tôi tập tại nhà với TV 2 lần/ngày, khoảng 1 tiếng 20 phút/lần, khỏi ra ngoài chi cho tốn kém. Gọi là tập tại nhà cho tiện chứ tôi tập toàn bài nặng với động tác mạnh, không phải kiểu dưỡng sinh nhẹ nhàng đâu nha. Nếu bận đi hát, tôi sẽ nghỉ, hôm sau tập bù.

Trích đoạn vở cải lương "Mưa rừng" do nghệ sĩ Mộng Tuyền thể hiện

- Trong cuộc trò chuyện lần trước, bà chia sẻ ngủ 6 tiếng/ngày, ngủ sớm, dậy sớm; ăn 1 bữa/ngày với lượng ít và thanh đạm; tập aerobic 2 lần/ngày... và duy trì hơn 40 năm nay. Nhiều người khen ngợi nhưng cho rằng bà sống quá kỷ luật, kham khổ. Làm sao để bà có thể duy trì nó hàng thập kỷ?

Lối sống đó bắt đầu từ hồi trẻ tôi thường xuyên đi diễn khuya. Bạn biết đó, ca cải lương hao năng lượng lắm, diễn xong vừa mệt vừa đói. Cha tôi không muốn con gái ăn khuya, sợ thành thói quen không tốt nên pha cho tôi chút sữa bột uống rồi đi ngủ. Thành ra, từ từ tôi quen ăn 1 bữa/ngày, nếu đói chỉ ăn thêm chút trái cây hoặc uống sữa không đường.

Bữa chính của tôi cũng rất đơn giản, càng ít gia vị càng tốt. Tuổi này, tôi ăn bổ chứ không cầu ngon. Bổ mà không ngon cũng ăn; còn không bổ ngon cách mấy cũng không ăn.

Mộng Tuyền trẻ trung ở tuổi U80.

Tôi cũng tin cái gì khổ luyện mới có thành quả. Tôi già rồi, lần nào tập aerobic cũng đau nhức cả người, nhiều bữa đi diễn về mệt chỉ muốn nghỉ. Nhưng tập xong, tôi như sạc pin vào người vậy đó, thấy khỏe, yêu đời hơn.

Với tôi, sức khỏe là quan trọng nhất. Khi khỏe, tôi ăn cơm với mắm, nước tương, rau luộc vẫn ngon miệng; còn với bao nhiêu người bệnh, bạn có mang đến cao lương mỹ vị họ cũng không ăn được.

Tuổi già ngoài sống khỏe còn phải sống vui, không hờn giận ai. Hằng ngày, tôi ra chợ gặp các tiểu thương nói chuyện, phụ bán hàng; ai bán ế mình giúp. Tôi không biết họ vui không nhưng tôi thấy vui nên làm.

Mộng Tuyền dành một góc phòng treo ảnh thời trẻ làm kỷ niệm. Ảnh: FBNV

Mong được ra đi nhẹ nhàng, không phiền ai

- Hồi xưa, bà ở Pháp hay nhớ Việt Nam, giờ về quê hương có nhớ Pháp?

Bữa giờ đọc tin về Pháp, tôi cứ buồn buồn và nhớ những ông, bà cụ người Pháp hàng xóm của mình. Người Pháp thế hệ trước rất văn minh, lịch lãm và tử tế. Hơn 30 năm ở Pháp, con người và đất nước này đã dạy tôi nhiều điều hay lẽ phải, góp phần cho tôi có được như hôm nay. Vì vậy, dù về Việt Nam, tôi vẫn giữ chứ không nỡ bỏ quốc tịch Pháp.

- Bà sống một mình, không có người thân bên cạnh, khó tránh lúc cô đơn?

Tôi bận lắm nha, ngày nào cũng cùng bạn bè trò chuyện, cứ vài ngày lại đi ăn, đi chơi, hát karaoke... không còn thời gian nữa đó! Tôi có ít bạn thôi nhưng ai cũng như người thân yêu vậy. Nên không phải cứ sống một mình là cô đơn đâu.

"Kỳ nữ" danh tiếng một thuở mê đi du lịch cùng bạn bè. Ảnh: FBNV

- Đọc báo viết về bà ngày xưa giàu có lắm, nhà cao cửa rộng, cả chục chiếc xe, 2-3 tài xế riêng. Dù hiện tại sống cũng rất tốt, có lúc nào bà chợt nhớ cuộc sống như bà hoàng ngày trước?

(cười lớn) Quá khứ có vàng son đến mấy cũng không bao giờ ở lại với bạn. Thỉnh thoảng, tôi có kiếm vài món ngon mình từng thèm ăn hồi còn nhỏ, nhà nghèo chứ không nhớ thời giàu sang kia.

- Bà còn muốn thêm điều gì lúc này nữa?

Tôi cảm ơn trời đất, Thiên Chúa đã cho mình cuộc sống tuyệt vời này. Nếu được, cho tôi "tham lam" xin giữ được sức khỏe nếu không, xin hãy cho tôi ra đi nhẹ nhàng, đừng làm phiền ai. Tôi đã sống một cuộc đời dài quá được, không thiếu gì và cũng chẳng cần thêm gì nữa.

MV "Nghe vọng cổ nhớ quê hương" (soạn giả: Viễn Châu; thể hiện: Mộng Tuyền)