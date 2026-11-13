13 thực phẩm tốt cho dạ dày và đại tràng nên bổ sung

Thức ăn tốt cho dạ dày và đại tràng là mối quan tâm của nhiều người thường xuyên gặp tình trạng đầy hơi, khó tiêu, táo bón hoặc rối loạn tiêu hóa. Một chế độ ăn cân bằng, ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ và các dưỡng chất có lợi có thể hỗ trợ hoạt động của đường tiêu hóa. Dưới đây là 13 gợi ý ai cũng nên bổ sung vào thực đơn hằng ngày.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Rau xanh

Nhóm rau xanh như rau cải, rau bina, bông cải xanh và rau mồng tơi,... cung cấp dồi dào chất xơ, vitamin C, vitamin K, folate cùng nhiều khoáng chất cần thiết. Trong đó, chất xơ giúp tăng thể tích phân, hỗ trợ nhu động ruột và hạn chế táo bón, đồng thời góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột.

Một số loại rau còn chứa các hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Để giảm áp lực lên hệ tiêu hóa, người có dạ dày nhạy cảm nên ưu tiên rau nấu chín mềm, hạn chế ăn quá nhiều rau sống hoặc rau có nhiều chất xơ thô khi đang đầy bụng, tiêu chảy,...

Táo

Táo chứa chất xơ hòa tan pectin, vitamin C và các hợp chất polyphenol có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, pectin có khả năng giữ nước, tạo thành dạng gel trong đường ruột, góp phần điều hòa hoạt động tiêu hóa và hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột. Nhờ đó, táo có thể giúp cải thiện tình trạng táo bón khi được sử dụng cùng chế độ ăn đủ nước và cân đối.

Tuy nhiên, táo cũng chứa fructose và sorbitol tự nhiên, có thể gây đầy hơi ở người nhạy cảm với các loại carbohydrate lên men. Người dễ chướng bụng nên thử ăn lượng nhỏ, ưu tiên táo chín mềm hoặc táo đã gọt vỏ nếu khó tiêu khi ăn cả vỏ.

Không thể bỏ qua táo khi nói đến thức ăn tốt cho dạ dày và đại tràng

Chuối chín

Chuối chín cung cấp kali, vitamin B6, vitamin C và carbohydrate bổ sung năng lượng dồi dào cho cơ thể. Bên cạnh đó, loại quả này còn chứa chất xơ hòa tan và một lượng tinh bột kháng tùy theo độ chín, góp phần hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột.

Chuối chín mềm, ít có vị chua nên thường khá dễ ăn đối với người có dạ dày nhạy cảm hơn một số loại trái cây có tính acid khác. Tuy nhiên, lượng tinh bột kháng trong chuối xanh cao hơn chuối chín và có thể gây đầy hơi ở một số người. Nên chọn chuối chín vừa, ăn với khẩu phần phù hợp và tránh ăn quá nhiều trong một lần nếu cơ thể dễ bị chướng bụng.

Quả bơ

Bơ là nguồn cung cấp chất béo không bão hòa đơn, chất xơ, kali, vitamin E và folate có lợi cho sức khỏe. Chất xơ trong bơ hỗ trợ điều hòa nhu động ruột, góp phần làm mềm phân và duy trì hoạt động tiêu hóa ổn định. Trong khi đó, chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe tim mạch khi được sử dụng thay thế một phần chất béo bão hòa trong chế độ ăn.

Tuy nhiên, bơ chứa lượng chất béo tương đối cao và có thể gây cảm giác đầy bụng nếu ăn nhiều, đặc biệt ở người tiêu hóa chất béo kém. Vì vậy người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc nhạy cảm với polyol nên thử khẩu phần nhỏ để theo dõi phản ứng của cơ thể.

Các loại đậu

Đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu lăng và đậu gà,... cung cấp rất nhiều protein thực vật, chất xơ, folate, sắt, magie cùng nhiều hợp chất có lợi khác. Hàm lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan trong các loại đậu giúp hỗ trợ nhu động ruột, tăng khối lượng phân và tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có lợi phát triển. Đây cũng là nhóm thực phẩm giúp đa dạng nguồn đạm trong khẩu phần ăn.

Tuy nhiên, một số carbohydrate trong đậu có thể lên men tại đại tràng, tạo khí và gây đầy hơi. Để dễ tiêu hóa hơn nên ngâm đậu trước khi nấu, thay nước ngâm, nấu thật mềm và tăng khẩu phần từ từ thay vì ăn nhiều ngay từ đầu.

Bổ sung các loại đậu vào chế độ ăn giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn

Sữa chua không đường

Sữa chua không đường cung cấp protein, canxi, vitamin B12 và một số chủng vi khuẩn có lợi như Lactobacillus hoặc Streptococcus thermophilus,... Những vi sinh vật này có thể hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột và cải thiện khả năng tiêu hóa lactose ở một số người.

Sữa chua cũng là nguồn thực phẩm dễ kết hợp với trái cây hoặc yến mạch trong bữa phụ. Tuy nhiên, người dùng nên ưu tiên sản phẩm có ghi rõ chủng lợi khuẩn và bảo quản đúng hướng dẫn. Những ai không dung nạp lactose hoặc dị ứng đạm sữa cần lựa chọn sản phẩm phù hợp, tránh sử dụng nếu xuất hiện đau bụng, tiêu chảy hoặc khó chịu sau khi ăn.

Nghệ

Nghệ chứa curcumin - một hợp chất polyphenol được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa và điều hòa phản ứng viêm. Khi dùng với lượng vừa phải trong chế biến món ăn, nghệ giúp tạo màu sắc, hương vị và bổ sung các hợp chất thực vật cho khẩu phần.

Người có bệnh lý đường mật, sỏi mật hoặc đang sử dụng thuốc chống đông nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng nghệ dạng viên hoặc chiết xuất liều cao. Ngoài ra không nên tự ý uống tinh bột nghệ với liều lớn để thay thế thuốc điều trị.

Mật ong

Mật ong chủ yếu chứa glucose, fructose, nước và một lượng nhỏ các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, polyphenol. Khi sử dụng với lượng vừa phải, mật ong có thể dùng để tạo vị ngọt tự nhiên cho đồ uống hoặc món ăn, thay thế một phần đường tinh luyện.

Loại thực phẩm này còn có đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa, hỗ trợ quá trình điều trị viêm loét dạ dày hoặc bệnh lý đại tràng. Do chứa nhiều đường đơn nên người mắc đái tháo đường hoặc cần kiểm soát đường huyết nên hạn chế khẩu phần. Ngoài ra, không dùng mật ong cho trẻ dưới 12 tháng tuổi vì nguy cơ ngộ độc botulinum.

Trà xanh

Trà xanh chứa catechin, đặc biệt là epigallocatechin gallate (EGCG). Catechin có đặc tính chống oxy hóa và được nghiên cứu về nhiều lợi ích đối với sức khỏe chuyển hóa. Khi uống với lượng phù hợp, trà xanh có thể góp phần bổ sung hợp chất thực vật vào chế độ ăn.

Tuy nhiên, caffeine và tanin trong trà có thể khiến một số người bị cồn cào, khó chịu vùng thượng vị hoặc ảnh hưởng đến khả năng hấp thu sắt nếu uống sát bữa ăn. Người bị trào ngược dạ dày thực quản hoặc nhạy cảm với caffeine nên hạn chế trà đặc, tránh uống khi bụng đói và không sử dụng chiết xuất trà xanh liều cao khi chưa có tư vấn chuyên môn.

Các hoạt chất trong trà xanh tốt cho hệ tiêu hóa nói riêng và cơ thể nói chung

Cá hồi, cá thu giàu omega-3

Cá hồi và cá thu là những nguồn cung cấp protein chất lượng cao, vitamin D, vitamin B12 và acid béo omega-3, đặc biệt là EPA và DHA. Omega-3 được nghiên cứu về khả năng điều hòa phản ứng viêm trong cơ thể, trong khi protein giúp duy trì và phục hồi các mô.

Việc bổ sung cá béo vào chế độ ăn cân bằng có lợi cho sức khỏe tổng thể, trong đó có dạ dày và đại tràng. Người có dạ dày nhạy cảm nên ưu tiên cá hấp, luộc hoặc nướng ít dầu thay vì chiên rán nhiều chất béo. Ngoài ra cần bảo đảm cá được chế biến chín kỹ, lựa chọn nguồn thực phẩm an toàn và thay đổi đa dạng các loại cá trong tuần.

Khoai lang

Khoai lang chứa tinh bột, chất xơ, kali, vitamin C và beta-carotene, đặc biệt ở các giống ruột vàng hoặc cam. Chất xơ trong khoai lang giúp tăng thể tích phân, hỗ trợ nhu động ruột và góp phần phòng ngừa táo bón. Đây cũng là nguồn carbohydrate có thể thay thế một phần cơm hoặc các loại tinh bột tinh chế trong bữa ăn.

Tuy nhiên, ăn quá nhiều khoai lang cùng lúc có thể làm tăng sinh khí, gây đầy bụng ở người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Người dùng nên ưu tiên ăn khoai lang đã nấu chín mềm, tăng lượng từ từ và kết hợp với các nhóm thực phẩm khác để bảo đảm cân bằng dinh dưỡng.

Bí đỏ

Bí đỏ cung cấp beta-carotene, vitamin C, kali, folate và một lượng chất xơ hỗ trợ hoạt động của đường ruột. Beta-carotene là tiền chất vitamin A, góp phần duy trì sức khỏe niêm mạc và chức năng miễn dịch. Khi được nấu chín mềm, bí đỏ có kết cấu dễ ăn, phù hợp để chế biến thành súp, cháo hoặc món hầm cho người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Chất xơ trong bí đỏ cũng góp phần hỗ trợ nhu động ruột, tuy nhiên không nên chỉ ăn bí đỏ mà bỏ qua các loại rau củ khác. Người cần kiểm soát đường huyết nên lưu ý khẩu phần và cách chế biến, hạn chế thêm nhiều đường hoặc sữa đặc vào món ăn.

Ăn bí đỏ có lợi cho tiêu hóa

Nước ép nha đam

Nha đam chứa nhiều nước, một số vitamin, khoáng chất và các hợp chất polysaccharide. Tuy nhiên, lớp nhựa vàng nằm gần vỏ lá có chứa aloin và các hợp chất có tác dụng nhuận tràng mạnh, có thể gây đau quặn bụng, tiêu chảy, mất nước và rối loạn điện giải.

Vì vậy không nên tự chế biến nha đam khi chưa biết cách loại bỏ hoàn toàn phần nhựa này. Người mắc bệnh lý đường tiêu hóa, phụ nữ mang thai, người đang dùng thuốc hoặc có bệnh nền nên hỏi ý kiến nhân viên y tế trước khi sử dụng nha đam. Đồng thời không nên xem nước ép nha đam là phương pháp điều trị táo bón hay viêm đại tràng.

Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Thức ăn tốt cho dạ dày và đại tràng bao gồm rau xanh, trái cây, các loại đậu, sữa chua, cá giàu omega-3,..., góp phần hỗ trợ tiêu hóa khi được sử dụng hợp lý. Tuy đây là những thực phẩm có lợi nhưng không nên lạm dụng, thay vào đó cần đa dạng thực phẩm trong thực đơn để bổ sung đủ dinh dưỡng cho cơ thể.