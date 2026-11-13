'Đàn ông sợ Lập xuân, phụ nữ sợ Lập đông': Người trung niên cần nhớ 3 không

Theo quan niệm Đông y, mùa đông là thời điểm cơ thể cần nghỉ ngơi, tích trữ năng lượng. Đây cũng là lúc nhiều người dễ cảm thấy tay chân lạnh, ngủ không ngon, sắc mặt kém tươi và tâm trạng thất thường.

Vì vậy, phụ nữ nhất là những người ở độ tuổi trung niên nên điều chỉnh thói quen ăn uống, sinh hoạt và vận động để thích nghi với thời tiết.

Không tranh: Hạn chế nóng giận, tránh căng thẳng

Tức giận và căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, tâm trạng và sức khỏe. Mùa đông - khoảng thời gian có ánh sáng ban ngày ngắn hơn cũng khiến một số người hay buồn bã, mệt mỏi.

Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia Mỹ cho biết, sự thay đổi ánh sáng theo mùa có thể liên quan đến rối loạn cảm xúc theo mùa, với biểu hiện như giảm năng lượng, khó tập trung, thay đổi giấc ngủ và tâm trạng.

Do đó, phụ nữ nên hạn chế tranh cãi, tránh để những chuyện nhỏ nhặt ảnh hưởng đến tinh thần. Đi bộ ngoài trời, tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên và dành thời gian gặp gỡ người thân, bạn bè sẽ giúp cải thiện tâm trạng.

Vào mùa đông, phụ nữ cần quan tâm hơn tới sức khỏe của mình. Ảnh: Hoàng Minh

Không để hở 3 vị trí dễ nhiễm lạnh

Mùa đông, ngoài mặc đủ ấm, phụ nữ nên chú ý bảo vệ ba vị trí:

- Vùng cổ: Nên quàng khăn khi ra ngoài để hạn chế gió lạnh tác động vào gáy, vai và cổ.

- Vùng eo và bụng: Hạn chế mặc áo ngắn, quần cạp trễ khiến bụng bị hở; mặc thêm lớp áo giữ nhiệt khi thời tiết lạnh.

- Mắt cá chân: Nên đi tất dài, chọn giày dép phù hợp để giữ ấm bàn chân; có thể ngâm chân nước ấm trước khi ngủ.

Không ăn 3 nhóm thực phẩm

Thứ nhất, thực phẩm quá mặn: Dưa muối, thịt muối và các món chế biến sẵn thường chứa nhiều natri. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ không quá 2.300mg natri mỗi ngày, hướng tới mức 1.500mg để hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Thứ hai, món ăn quá cay nóng: Lẩu cay, đồ nướng và thực phẩm nhiều gia vị có thể gây cảm giác nóng rát, khô miệng ở một số người. Chúng ta không cần kiêng hoàn toàn nhưng nên ăn vừa phải.

Thứ ba, thực phẩm và đồ uống quá lạnh: Nên hạn chế nước đá, kem hoặc trái cây vừa lấy ra từ tủ lạnh nếu chúng khiến cơ thể khó chịu. Bạn nên ăn đa dạng thực phẩm, đủ chất dinh dưỡng và phù hợp với khả năng dung nạp của cơ thể.

“Phụ nữ sợ Lập đông” không có nghĩa mùa lạnh là mối đe dọa riêng đối với nữ giới. Điều quan trọng là mọi người biết điều chỉnh lối sống để cơ thể thích nghi với thời tiết. Giữ ấm, ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng và vận động đều đặn là những cách thiết thực giúp phụ nữ bảo vệ sức khỏe trong mùa đông.