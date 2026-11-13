Nghiên cứu mới: Thiết bị giúp ổn định đường huyết ngay cả khi ngủ

Tiền đái tháo đường là một dấu hiệu cảnh báo, không phải là bản án chung thân. Để thoát khỏi vùng đường huyết tiền đái tháo đường, bác sĩ khuyên nên giảm cân, thay đổi chế độ ăn uống và tăng cường tập thể dục.

Ô nhiễm không khí và tiền đái tháo đường

Các loại thực phẩm như ngũ cốc và đường được phân giải thành glucose đi vào máu. Đáp lại, tuyến tụy sản xuất insulin để vận chuyển glucose vào các tế bào để tạo năng lượng.

Ở những người tiền đái tháo đường, quá trình sản xuất insulin không theo kịp lượng đường trong máu, gây ra hiện tượng đường huyết tăng đột ngột. Theo thời gian, những đợt tăng như này tạo ra gánh nặng lớn hơn cho tuyến tụy, làm giảm chức năng của nó, khiến tình trạng bệnh trở nên tồi tệ hơn - có khả năng dẫn đến đái tháo đường type 2.

Đo mức đường huyết. (Nguồn: Pexels)

Nghiên cứu về mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí và bệnh đái tháo đường đang ngày càng được chú trọng. Các chuyên gia cho rằng bụi mịn, khói và muội than kích thước siêu nhỏ có thể xâm nhập vào phổi và đi vào máu. Điều này có thể góp phần gây ra nhiều bệnh, từ tim mạch đến đột quỵ, ung thư và bệnh thận.

Đối với đái tháo đường, nó gây ra tình trạng viêm nhiễm làm tổn thương tế bào, gián đoạn phản ứng của tế bào với insulin.

Một nghiên cứu năm 2024 trên chuột cho thấy ô nhiễm không khí gây ra viêm nhiễm trong não, trực tiếp hoặc gián tiếp gây viêm nhiễm ở phổi. Hệ thống miễn dịch của não phản ứng và làm gián đoạn tín hiệu insulin ở vùng dưới đồi.

Làm sạch không khí

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm xem bộ lọc không khí hiệu suất cao (HEPA) có thể kiểm soát được vấn đề tăng đường huyết đột ngột mà làm trầm trọng thêm tình trạng tiền đái tháo đường hay không.

Một nửa số người tham gia nghiên cứu sử dụng bộ lọc thật khi ngủ trong một tháng, và nửa còn lại sử dụng bộ lọc giả không thực sự làm sạch không khí. Họ được đeo máy theo dõi đường huyết liên tục, đo lượng đường trong máu vài phút một lần.

Bộ lọc thật đã loại bỏ 36% các hạt gây hại trong không khí. Không khí sạch hơn có liên quan đến việc giảm gần 8% sự dao động đường huyết.

“Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy không khí trong lành hơn ở nhà, đặc biệt là trong phòng ngủ, có thể giúp những người tiền đái tháo đường giữ đường huyết ổn định”, tác giả chính của nghiên cứu, bác sĩ tim mạch Sharine L. Wittkopp cho biết.

Vào buổi sáng, đường huyết có thể cao do “hiệu ứng bình minh” - khi hormone cortisol và hormone tăng trưởng báo hiệu cho gan tăng lượng glucose vào sáng sớm để cung cấp năng lượng giúp tỉnh táo. Insulin cũng có thể giảm trong đêm, một yếu tố khác làm tăng lượng đường trong máu. Và đến lúc bạn ăn sáng, chỉ số đường huyết tăng thêm.

Nghiên cứu mới phát hiện ra rằng máy lọc không khí giúp khắc phục tình trạng này. Cụ thể, lượng đường trong máu sau khi ăn sáng giảm trung bình 17%, mức giảm cao nhất là 13%.

Người bị tiền đái tháo đường thường cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng dù lượng đường trong máu đang cao hơn mức bình thường. (Nguồn: Pexels)

Những lợi ích khác

Theo các nghiên cứu riêng biệt, ô nhiễm không khí làm trầm trọng thêm bệnh tim mạch và tăng nguy cơ các biến cố tim mạch như đau tim.

“Kết quả của chúng tôi bổ sung thêm bằng chứng chất lượng không khí kém không chỉ là mối đe dọa đối với sức khỏe phổi mà còn đối với vấn đề chuyển hóa và tim mạch”, tác giả nghiên cứu Jonathan Newman chia sẻ.

“Những phát hiện này ủng hộ các nỗ lực rộng hơn nhằm giảm ô nhiễm không khí và cho thấy các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nên xem xét chất lượng không khí trong nhà giúp bệnh nhân quản lý nguy cơ tim mạch và chuyển hóa của họ”, ông Newman nói thêm.

Không phải tất cả các bộ lọc không khí đều giống nhau. Bộ lọc HEPA phải đáp ứng các tiêu chuẩn từ Bộ Năng lượng Mỹ và phải giữ lại được các chất gây kích ứng siêu nhỏ như bụi, phấn hoa, nấm mốc, vi khuẩn.

(theo New York Post)