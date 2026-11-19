iPhone 5C là "người anh em" giá rẻ của iPhone 5S với lưng nhựa và nhiều màu sắc bắt mắt. Ảnh: Stephen Lam/Reuters.

Ra mắt tháng 9/2013, iPhone 5C từng được kỳ vọng giúp Apple tiếp cận nhóm khách hàng muốn sở hữu iPhone giá rẻ. Tuy nhiên, thiết bị nhanh chóng lép vế trước iPhone 5s và không đạt kỳ vọng về doanh số. Sau 13 năm, chiếc iPhone vỏ nhựa này bất ngờ được một bộ phận Gen Z tìm mua trở lại.

Theo số liệu từ Compare and Recycle, lượng tìm kiếm cụm từ "mua iPhone 5C" tăng 405 lần trong vòng một năm. Trong khi đó, lượt tìm kiếm liên quan đến camera của thiết bị cũng tăng hơn 1.800%. Sự quan tâm này được cho là xuất phát từ xu hướng nhiếp ảnh đang được giới trẻ ưa chuộng.

Chụp đêm trên iPhone 5C (trái) và iPhone 17 Pro Max (phải). Ảnh: Juliae/TikTok.

Sau hơn một thập kỷ, phần cứng camera lỗi thời của iPhone 5C lại trở thành điểm hấp dẫn. Trong khi smartphone hiện đại liên tục cải thiện độ phân giải, công nghệ HDR và ứng dụng AI để tối ưu hình ảnh, một bộ phận người trẻ lại tìm kiếm những bức ảnh mang màu sắc và cảm giác của thời kỳ đầu smartphone.

Với camera 8 MP cùng công nghệ xử lý hình ảnh từ năm 2013, iPhone 5C có thể tạo ra những bức ảnh mang phong cách hoài cổ, khác biệt với smartphone hiện đại. Đây cũng là trải nghiệm phù hợp với xu hướng nhiếp ảnh "retro" và thẩm mỹ "Y2K" đang được Gen Z quan tâm.

Theo BGR, iPhone 5C không phải trường hợp duy nhất. Doanh số dòng máy ảnh compact PowerShot của Canon tăng gần 7 lần trong giai đoạn 2022-2025. Những thiết bị như iPod, Walkman và máy ảnh kỹ thuật số đời cũ cũng đang được người trẻ tìm kiếm trở lại.

Sau 13 năm, giá iPhone 5C trên thị trường máy cũ đã giảm đáng kể. Tại Mỹ, các thiết bị đã qua sử dụng có giá khoảng 30-70 USD, tùy dung lượng và tình trạng. Tại Việt Nam, mẫu máy này cũng được rao bán trên các nền tảng trực tuyến với giá khoảng 200.000-500.000 đồng.

Dù vậy, iPhone 5C không còn phù hợp để sử dụng như smartphone chính. Thiết bị chỉ được cập nhật đến iOS 10.3.3 vào năm 2017. Người dùng cũng khó cài đặt nhiều ứng dụng hiện đại. Giá trị của máy ngày nay chủ yếu nằm ở trải nghiệm chụp ảnh mang dấu ấn của một thời kỳ công nghệ đã qua.

Khi giới thiệu iPhone 5C, Apple lần đầu tiên tung ra hai mẫu iPhone mới cùng thời điểm. Nếu iPhone 5s là thiết bị cao cấp với cảm biến vân tay Touch ID và chip A7, iPhone 5C được định vị ở phân khúc thấp hơn, nổi bật với vỏ nhựa cùng 5 màu sắc bắt mắt.

IPhone 5C trở thành "hot trend" trên TikTok.

Tuy nhiên, mức giá lại là điểm khiến iPhone 5C khó tạo sức hút. Tại Mỹ, phiên bản 16 GB có giá 549 USD, trong khi bản 32 GB là 649 USD. Trong khi đó, iPhone 5s có giá khởi điểm 649 USD, chỉ đắt hơn 100 USD so với iPhone 5C.

Mức chênh lệch này không đủ để iPhone 5C trở thành lựa chọn đủ hấp dẫn. Bên cạnh đó, máy cũng thiếu những nâng cấp đáng kể về phần cứng khi sử dụng chip A6, camera sau 8 MP và màn hình 4 inch, gần như giữ nguyên cấu hình của iPhone 5.

Chỉ hơn một tháng sau khi mở bán, Apple được cho là đã yêu cầu các đối tác giảm sản lượng iPhone 5C. Theo phân tích của DisplaySearch vào tháng 10/2013, lượng đơn đặt hàng sản xuất mẫu máy này bị cắt giảm 35%, trong khi sản lượng iPhone 5s được tăng thêm 75%.

Đến tháng 1/2014, CEO Tim Cook cũng thừa nhận nhu cầu đối với iPhone 5s cao hơn dự kiến, còn lượng khách hàng lựa chọn iPhone 5C thấp hơn kỳ vọng. Chiếc iPhone từng không đủ sức thuyết phục người mua cách đây 13 năm giờ lại tìm được nhóm khách hàng mới, chính nhờ những đặc điểm mà smartphone hiện đại đã dành nhiều năm để thay đổi.