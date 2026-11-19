Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo làn sóng tiêu thụ điện này đang tạo sức ép ngày càng lớn lên hệ thống lưới điện, chuỗi cung ứng thiết bị và các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.

Một trạm biến áp tại vùng nông thôn bang Pennsylvania (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN

Trong báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới 2026 công bố ngày 19/11, IEA cho biết theo kịch bản các chính sách đã được công bố (Stated Policies Scenario), điện năng tiêu thụ của các trung tâm dữ liệu sẽ tăng lên khoảng 1.000 TWh/năm vào cuối thập kỷ, tương đương mức tiêu thụ điện hiện nay của một nền kinh tế lớn như Nhật Bản. Riêng các trung tâm dữ liệu chuyên phục vụ AI được dự báo đóng góp khoảng 3/4 mức tăng này.

Nút thắt không chỉ nằm ở nguồn điện mà còn ở khả năng truyền tải. IEA cảnh báo nhiều dự án trung tâm dữ liệu tại Phần Lan, Anh và các bang Texas, Virginia của Mỹ có nguy cơ chậm tiến độ do thiếu công suất đấu nối. Tại một số khu vực, tổng công suất các trung tâm dữ liệu đang chờ kết nối thậm chí vượt nhu cầu điện cực đại hiện tại.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, thế giới cần xây dựng thêm khoảng 26 triệu km đường dây điện và thay thế hoặc nâng cấp 16 triệu km đường dây hiện có vào năm 2035. Nhu cầu đồng, máy biến áp và cáp điện cũng đang vượt khả năng cung ứng của thị trường. Theo một kịch bản của IEA, chi tiêu cho lưới điện có thể tăng 75% trong thập kỷ tới.

Đáng chú ý, sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu còn đặt ra bài toán môi trường. Theo dự báo của IEA, lượng khí thải carbon liên quan đến hoạt động này có thể tăng khoảng 70%, nếu xu hướng tăng hiện nay tiếp diễn.

IEA nhận định thách thức lớn trong những năm tới không đơn thuần là sản xuất thêm điện, mà còn phải mở rộng lưới truyền tải, đầu tư thiết bị và phân bổ nguồn điện hiệu quả để bảo đảm làn sóng phát triển AI không làm gia tăng chi phí năng lượng đối với người dân và doanh nghiệp.