AI và công nghệ mới tạo đột phá trong giải mã hệ sinh thái biển

Đại dương hiện bao phủ hơn 70% bề mặt trái đất, giữ vai trò thiết yếu trong việc điều hòa khí hậu, duy trì đa dạng sinh học và bảo đảm sinh kế cho hàng tỷ người. Đối với Việt Nam, quốc gia có hơn 3.000 km bờ biển với nhiều ngành kinh tế gắn liền với biển, yêu cầu phát triển bền vững kinh tế đại dương mang ý nghĩa chiến lược.

TS Dmitry Ponkratov, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Toàn cầu phụ trách lĩnh vực Hàng hải tại Siemens Digital Industries Software (Vương quốc Anh), chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ kỹ thuật số cho ngành hàng hải.

Sự phát triển của công nghệ giải trình tự gene, cảm biến, hình ảnh học, tin sinh học và AI đang tạo ra bước ngoặt lớn trong nghiên cứu biển. Thay vì chỉ quan sát những khu vực hoặc loài sinh vật riêng lẻ, giới khoa học hiện có thể thu thập, phân tích và kết nối dữ liệu trên quy mô toàn cầu để nhận diện sớm các biến đổi sinh thái.

Điển hình là chương trình nghiên cứu quốc tế Tara Oceans do TS Éric Karsenti tham gia dẫn dắt, nghiên cứu về sự đa dạng và vai trò của sinh vật biển trong hệ sinh thái đại dương. Thông qua việc kết hợp công nghệ giải trình tự gene, hình ảnh học và phân tích dữ liệu, Tara Oceans đã mở rộng đáng kể hiểu biết khoa học về thế giới sinh vật biển, đặc biệt là các vi sinh vật có vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ sinh thái và các chu trình sinh địa hóa toàn cầu.

Ông chỉ ra rằng dữ liệu khổng lồ để nghiên cứu hệ sinh thái ở quy mô toàn cầu đòi hỏi các phương pháp tự động hóa thu thập dữ liệu gene và hình ảnh; trong đó, tin sinh học và AI cho phép phát hiện các gene và loài mới mà phương pháp thủ công khó nhận diện.

Bên cạnh việc nghiên cứu hệ sinh thái biển, chuyển đổi số đang định hình lại cách tổ chức và vận hành các hoạt động hàng hải trên mặt biển. Tại tọa đàm VinFuture, TS Dmitry Ponkratov sẽ trình bày về chiến lược chuyển đổi số cho ngành hàng hải trên phạm vi toàn cầu, trong đó, các công nghệ mô phỏng và công cụ kỹ thuật số mở ra cơ hội tối ưu thiết kế, nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường an toàn và giảm tác động môi trường của tàu biển.

GS Daniel Pauly, Đại học British Columbia, nhà sáng lập dự án Sea Around Us

Để chính sách bảo tồn đạt hiệu quả thực tế, dữ liệu khai thác tài nguyên phải phản ánh chính xác hiện trạng. GS Daniel Pauly, Đại học British Columbia, nhà sáng lập dự án Sea Around Us, đã chỉ ra lỗ hổng lớn: hệ thống thống kê của nhiều quốc gia hiện chủ yếu phản ánh hoạt động đánh bắt công nghiệp quy mô lớn, trong khi sản lượng từ nghề cá quy mô nhỏ và lượng cá bị đánh bắt nhưng sau đó loại bỏ chưa được ghi nhận đầy đủ.

Sự thiếu hụt này dẫn đến việc đánh giá thấp quy mô khai thác thực tế và đưa ra các dự báo thiếu chính xác về tình trạng nguồn lợi và khả năng phục hồi của các hệ sinh thái biển. Do đó, việc cải thiện chất lượng thống kê chính là điều kiện tiên quyết để xây dựng chính sách quản lý công bằng và bền vững.

Coi đại dương là "cơ sở hạ tầng kinh tế thiết yếu"

Một trong những rào cản lớn nhất đối với bảo tồn biển nằm ở các động lực kinh tế ngắn hạn khuyến khích khai thác quá mức, bất chấp các cảnh báo về suy thoái hệ sinh thái. Đề xuất giải pháp cho vấn đề này, GS Ussif Rashid Sumaila, chuyên gia kinh tế thủy sản tại Đại học British Columbia (Canada) cho rằng các quốc gia cần thay đổi căn bản tư duy tiếp cận: không coi bảo tồn biển là chi phí tốn kém hay mâu thuẫn với tăng trưởng, mà phải xem đại dương khỏe mạnh là nền tảng thiết yếu cho sự thịnh vượng lâu dài.

Ông nhấn mạnh: “Bảo vệ đại dương nên được hiểu là đầu tư vào cơ sở hạ tầng kinh tế thiết yếu, bao gồm cơ sở hạ tầng tự nhiên tạo ra thực phẩm, hỗ trợ việc làm, ổn định khí hậu, giảm thiểu rủi ro và tạo ra của cải qua nhiều thế hệ”.

Bốn hướng tiếp cận tuy khác biệt nhưng có mối liên hệ chặt chẽ. Khoa học giúp con người hiểu đại dương; công nghệ mở rộng năng lực nghiên cứu và đổi mới hoạt động hàng hải; dữ liệu đáng tin cậy tạo nền tảng cho quản trị tài nguyên; còn chính sách kinh tế quyết định khả năng chuyển hóa tri thức thành những thay đổi thực chất.

Tuy nhiên, các thách thức đại dương không dừng lại ở ranh giới quốc gia. Vì vậy, hợp tác quốc tế không chỉ cần thiết để chia sẻ dữ liệu và thành tựu khoa học mà còn để kết nối năng lực công nghệ, kinh nghiệm quản trị và nguồn lực thực hiện, qua đó đưa những giải pháp đã được nghiên cứu và kiểm chứng vào ứng dụng trên quy mô rộng hơn.

Bằng việc kết nối những nhà khoa học và chuyên gia quốc tế uy tín với cộng đồng nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp, VinFuture góp phần thúc đẩy đối thoại liên ngành, mở rộng cơ hội hợp tác và đưa những tiến bộ khoa học vào ứng dụng để giải quyết các thách thức thực tiễn.

Nhằm tìm lời giải cho bài toán cân bằng giữa bảo tồn sinh thái và tăng trưởng kinh tế, Quỹ VinFuture sẽ tổ chức tọa đàm “Đại dương bền vững và tương lai hàng hải thông minh” vào lúc 13h30 - 15h00 ngày 8/12/2026 tại Hà Nội, quy tụ các nhà khoa học hàng đầu thế giới. Đăng ký‎ tại đây.

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