Dòng tàu TGV thế hệ mới, tên gọi nội địa tại Pháp là TGV M, chính thức đi vào hoạt động thương mại từ ngày 6.11.2026. Được vận hành bởi Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp (SNCF), đây là đoàn tàu đầu tiên phát triển trên nền tảng tàu tốc độ rất cao Avelia Horizon của Alstom được đưa vào khai thác.

Cột mốc đánh dấu bước tiến mới trong hành trình 45 năm phát triển đường sắt tốc độ cao của Alstom, đưa các cải tiến về sức chở, năng lượng và bảo trì vào khai thác thực tế. Alstom cũng là đối tác của Vingroup trong cung cấp tàu và chuyển giao công nghệ cho các dự án đường sắt đô thị Hà Nội.

Sản phẩm là sự đúc kết từ 45 năm kinh nghiệm cùng năng lực vận hành chuyên sâu của Alstom trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao. Ảnh: Alstom

Alstom thiết kế lại toàn bộ kiến trúc, tích hợp đầu máy, toa khách, khí động học, hệ thống kéo, kỹ thuật số và bảo trì. Dòng tàu có hơn 400 sáng chế đã được nộp đơn đăng ký bảo hộ.

Đầu máy ngắn hơn tạo thêm không gian cho một toa khách mà không tăng chiều dài đoàn tàu. Nhờ đó, sức chứa tăng đến 20% so với thế hệ trước, tối đa 740 hành khách.

Khí động học cải thiện, trọng lượng giảm và hệ thống kéo hiệu quả giúp đoàn tàu tiêu thụ ít hơn 20% năng lượng. Khi đủ tải, mức tiêu thụ tính trên mỗi hành khách/km giảm tới 32%.

Hệ thống bảo trì dự đoán, số lượng linh kiện ít hơn và thiết kế thuận tiện sửa chữa giúp giảm hơn 30% chi phí bảo trì, tăng thời gian sẵn sàng vận hành. Kiến trúc kỹ thuật số cũng cho phép cập nhật công nghệ, dịch vụ trong vòng đời khai thác.

Ông Martin Sion, Giám đốc điều hành (CEO) Alstom, cho biết việc TGV thế hệ mới đi vào vận hành thương mại tiếp tục khẳng định vị thế của tập đoàn trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao. Sản phẩm kế thừa 45 năm kinh nghiệm và kiến thức vận hành tích lũy trên toàn cầu.

Ông chia sẻ: “Đây cũng là kết quả của nhiều năm hợp tác chặt chẽ với SNCF, cùng sự đóng góp của hàng nghìn nhân sự tại Alstom, các đối tác và hệ sinh thái công nghiệp rộng lớn của chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã góp phần hiện thực hóa thành tựu tập thể này”.

Ông Benjamin Fitoussi, Chủ tịch phụ trách Bộ phận Đầu máy và Linh kiện tại Alstom, nhận định: “Avelia Horizon đại diện cho bước chuyển mình quan trọng nhất trong kiến trúc tàu tốc độ rất cao trong hơn 30 năm qua. Điểm đột phá nằm ở việc tái thiết kế hoàn toàn kiến trúc của đoàn tàu. Nền tảng này cho phép các đơn vị vận hành chở được nhiều hành khách hơn trên cùng một chiều dài tàu với mức độ tiện nghi cao, đồng thời cắt giảm tiêu thụ năng lượng và tối ưu hóa chi phí bảo trì trong suốt vòng đời sản phẩm.”

Nền tảng linh hoạt cho thị trường quốc tế

Alstom phát triển các thế hệ TGV từ năm 1981, liên tục cải tiến sức chứa, độ tin cậy, năng lượng và bảo trì. Avelia Horizon là bước tiến quan trọng về kiến trúc tàu tốc độ rất cao trong hơn 30 năm. Hiện hơn 2.200 đoàn tàu ứng dụng công nghệ Avelia hoạt động tại 25 quốc gia, vượt qua 20 biên giới và đi hơn 10 tỷ km.

Avelia Horizon có cấu trúc mô-đun, cho phép điều chỉnh sức chứa, nội thất, dịch vụ và cấu hình theo yêu cầu từng thị trường.

Theo Alstom, đây là nền tảng tàu tốc độ rất cao hai tầng duy nhất trên thị trường, tăng sức chứa trong giới hạn khổ tàu hiện tại. Lợi thế này đáng chú ý tại các hành lang đông đúc và nhà ga trung tâm, nơi mở rộng sân ga hoặc xây mới hạ tầng thường tốn kém.

Nền tảng hướng đến tuyến nội địa công suất cao, tuyến xuyên biên giới, giúp tăng năng lực vận tải và tạo lựa chọn thay thế hàng không, đường bộ.

Alstom chuyển giao công nghệ, hỗ trợ Vingroup sản xuất tàu tại Việt Nam Tại Việt Nam, Alstom là đối tác của Vingroup trong cung cấp tàu và chuyển giao quyền sử dụng công nghệ. Theo thông tin về hợp đồng ký ngày 6.10, Alstom sẽ chuyển giao công nghệ để sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam, đồng thời cung cấp tổng cộng 200 đoàn tàu Metropolis phục vụ các dự án đường sắt đô thị Hà Nội. Các đoàn tàu Alstom thiết kế cho đường sắt đô thị Hà Nội thuộc loại 5 toa thế hệ mới. Thân tàu bằng hợp kim nhôm giúp giảm tải trọng trục, tiết kiệm năng lượng và hạn chế hao mòn đường ray; thiết kế rộng tối ưu không gian nội thất và sức chở.

Từ trái qua: Bà Thái Thị Thanh Hải - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, ông Martin Sion - Tổng giám đốc Alstom, và ông Didier Le-Bret - Đại sứ Pháp tại Việt Nam, tại buổi lễ ký kết hợp tác giữa Vingroup và Alstom ngày 6.10.2026. Ảnh: V.G.

Đoàn tàu vận hành tự động hoàn toàn, không người lái, đạt cấp độ GoA4. Hệ thống phanh kết hợp phanh tái sinh và phanh đĩa, vừa bảo đảm an toàn vừa thu hồi năng lượng. Trong 200 đoàn tàu, 83 đoàn đầu tiên được sản xuất tại cơ sở Valenciennes Petite-Forêt (Pháp), một trung tâm chuyên môn của Alstom về tàu điện ngầm. Ngoài 83 đoàn nguyên chiếc, Alstom chuyển giao công nghệ, chuyên môn, trang thiết bị và linh kiện quan trọng để Vingroup sản xuất, lắp ráp 117 đoàn còn lại tại Việt Nam. Hợp đồng đặt nền móng nâng cao năng lực tự chủ, hiện đại hóa hệ sinh thái công nghiệp đường sắt Việt Nam và mở cơ hội để doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.