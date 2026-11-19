Cán bộ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Hà Nội. (Ảnh MINH DUY)

Vận hành Nền tảng số quốc gia về lưu trữ dùng chung

Ngày 18/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Quyết định số 2279/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể “Xây dựng, vận hành Nền tảng số quốc gia về lưu trữ giai đoạn 2026-2030” (sau đây gọi tắt là Đề án).

Đề án đặt ra một số mục tiêu, yêu cầu.

Mục tiêu tổng quát của đề án là chuyển đổi phương thức quản lý tài liệu lưu trữ từ phân tán sang tập trung, từ quản lý tài liệu sang quản trị dữ liệu thống nhất trong môi trường số; xây dựng, vận hành Nền tảng số quốc gia về lưu trữ (dưới đây gọi tắt là Nền tảng) dùng chung, gắn với hoàn thiện Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển Chính phủ số và hạ tầng dữ liệu quốc gia.

Đồng thời, Đề án cũng có các mục tiêu cụ thể.

Đến năm 2028: Hệ thống pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chuẩn dữ liệu, chuẩn gói tin, định danh dữ liệu và quy trình nghiệp vụ thiết yếu được hoàn thiện, áp dụng thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu, dữ liệu lưu trữ trong môi trường số.

Hoàn thành xây dựng các chức năng cốt lõi và đưa Nền tảng vào vận hành; thí điểm kết nối, tiếp nhận tự động văn bản điện tử được ban hành từ Hệ thống quản lý văn bản và điều hành vào Nền tảng để lưu trữ, làm cơ sở mở rộng giai đoạn 2029-2030.

Tiếp tục hoàn thiện, phát triển và vận hành tập trung Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam trên hạ tầng Trung tâm Dữ liệu quốc gia; chuẩn hóa, cập nhật tài liệu lưu trữ số và dữ liệu đặc tả hồ sơ, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm kết nối, chia sẻ, khai thác và tái sử dụng theo quy định.

Hoàn thành việc đưa toàn bộ tài liệu lưu trữ vĩnh viễn đã được số hóa tại các lưu trữ lịch sử, bộ, ngành, địa phương lên Nền tảng để bảo quản, khai thác, sử dụng và phát huy giá trị.

Nâng cao năng lực đội ngũ nhân lực lưu trữ về quản trị tài liệu, dữ liệu, lưu trữ số, bảo quản số lâu dài, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số.

Mục tiêu tổng quát của Đề án là chuyển đổi phương thức quản lý tài liệu lưu trữ từ phân tán sang tập trung, từ quản lý tài liệu sang quản trị dữ liệu thống nhất trong môi trường số; xây dựng, vận hành Nền tảng số quốc gia về lưu trữ dùng chung, gắn với hoàn thiện Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển Chính phủ số và hạ tầng dữ liệu quốc gia.

Đến năm 2029: Hoàn thiện hệ thống pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vận hành Nền tảng.

Mở rộng kết nối tự động tiếp nhận tài liệu số từ Hệ thống quản lý văn bản và điều hành vào Nền tảng để lưu trữ, sử dụng, phát huy; bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn và khả năng kiểm chứng lâu dài.

Đến năm 2030: Các cơ quan, tổ chức chưa có hệ thống, kho lưu trữ số chuyên dụng sử dụng Nền tảng để quản lý tài liệu lưu trữ số theo thẩm quyền; các hệ thống, kho lưu trữ số chuyên dụng hiện có kết nối, liên thông với Nền tảng.

Nền tảng số quốc gia về lưu trữ được vận hành tập trung, thống nhất, an toàn, liên tục, dùng chung trên phạm vi toàn quốc; cung cấp các chức năng, dịch vụ lưu trữ dùng chung, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo quản tài liệu lưu trữ số xuyên suốt vòng đời.

100% bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi đề án kết nối, khai thác, sử dụng Nền tảng theo quy định; các chức năng lưu trữ có thể tổ chức tập trung được thực hiện trên Nền tảng.

Hoàn thiện, phát triển và cập nhật thường xuyên Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam từ tài liệu lưu trữ số hình thành trên các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, dữ liệu từ số hóa tài liệu giấy và dữ liệu đặc tả hồ sơ, tài liệu hình thành qua chỉnh lý; bảo đảm chuẩn hóa, quản lý tập trung, thống nhất, kết nối, chia sẻ và khai thác theo quy định.

Hoàn thiện mô hình lưu trữ dự phòng hai lớp đối với tài liệu lưu trữ thuộc diện dự phòng Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam, bảo đảm an toàn, toàn vẹn và khả năng phục hồi, sử dụng tài liệu, dữ liệu khi xảy ra sự cố, thiên tai, thảm họa.

Hình thành năng lực khai thác thông minh tài liệu, dữ liệu lưu trữ trên cơ sở ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số phù hợp, đáp ứng yêu cầu tìm kiếm, tổng hợp, phân tích và khai phá dữ liệu.

Tài liệu, dữ liệu lưu trữ được kết nối, chia sẻ, tái sử dụng và phát huy giá trị trên môi trường số, phục vụ quản lý nhà nước, quản trị quốc gia, nghiên cứu, giáo dục, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế-xã hội.

Hình thành đội ngũ nhân lực liên ngành và chuyên gia về lưu trữ, quản trị dữ liệu, công nghệ số, an toàn thông tin và trí tuệ nhân tạo, đáp ứng yêu cầu quản trị, vận hành, khai thác và phát triển Nền tảng.

Đề án đặt ra 4 yêu cầu sau đây.

Thứ nhất, dữ liệu, tài liệu lưu trữ số được quản lý thống nhất theo vòng đời; tiếp nhận, kế thừa dữ liệu và siêu dữ liệu từ Hệ thống quản lý văn bản và điều hành khi văn bản được tạo lập hoàn chỉnh, xác thực để ban hành; kết nối với các hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ số và hệ thống thông tin có liên quan, bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn và khả năng truy vết.

Thứ hai, tài liệu, dữ liệu lưu trữ số trên Nền tảng được quản lý, bảo quản an toàn, lâu dài; bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn, khả năng truy xuất, kiểm chứng, tính sẵn sàng, khả năng phục hồi và sử dụng lâu dài.

Thứ ba, nền tảng và các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi đề án đáp ứng yêu cầu về an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và chủ quyền dữ liệu quốc gia; hoạt động truy cập, xử lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu được kiểm soát, truy vết theo quy định.

Thứ tư, việc xây dựng, vận hành Nền tảng bảo đảm kế thừa, tận dụng hệ thống, dữ liệu, hạ tầng và kết quả đầu tư hiện có; thực hiện chuyển đổi theo lộ trình phù hợp, không làm gián đoạn hoạt động của cơ quan, tổ chức, không đầu tư trùng lặp, lãng phí, bảo đảm an toàn, hiệu quả và bền vững.

Phạm vi về hạ tầng số, quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu

Về đối tượng áp dụng, Đề án được triển khai đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức nhà nước ở trung ương và địa phương, doanh nghiệp nhà nước.

Về phạm vi, tài liệu, dữ liệu lưu trữ số thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, tổ chức thực hiện Đề án, không thuộc Danh mục bí mật nhà nước; bao gồm dữ liệu, tài liệu lưu trữ hình thành tại các hệ thống thông tin hiện có và từ chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ giấy theo quy định.

Các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được quản lý theo quy định của pháp luật có liên quan. Nền tảng số quốc gia về lưu trữ không can thiệp vào cấu trúc dữ liệu, quy trình nghiệp vụ và hoạt động của các cơ sở dữ liệu này; kết nối, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu thuộc phạm vi lưu trữ được chuẩn hóa theo quy định để quản lý, bảo quản, khai thác và sử dụng theo quy định của pháp luật.

Đề án cũng quy định cụ thể phạm vi về hạ tầng số, quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu như sau:

Phạm vi đề án bao gồm xây dựng, quản lý và vận hành Nền tảng số quốc gia về lưu trữ trên hạ tầng Trung tâm Dữ liệu quốc gia; hoàn thiện, phát triển và quản lý Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam; bảo đảm hạ tầng số phục vụ quản lý, lưu trữ, bảo quản, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ số, dữ liệu lưu trữ trên phạm vi toàn quốc.

Phạm vi kết nối, liên thông bao gồm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ số và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng số có liên quan của bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước; bảo đảm thống nhất, an toàn, thông suốt, phù hợp với kiến trúc, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức chưa có Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ số, Kho lưu trữ số chuyên dụng sử dụng Nền tảng số quốc gia về lưu trữ để quản lý tài liệu lưu trữ có thời hạn theo thẩm quyền. Cơ quan, tổ chức đã có hệ thống, kho lưu trữ số chuyên dụng thực hiện kết nối, liên thông với Nền tảng, kế thừa kết quả đầu tư, tránh trùng lặp. Nền tảng số quốc gia về lưu trữ quản lý tập trung toàn bộ tài liệu lưu trữ số vĩnh viễn thuộc Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam, việc lưu trữ tập trung không làm thay đổi thẩm quyền, trách nhiệm quản lý tài liệu lưu trữ của cơ quan, tổ chức theo Luật Lưu trữ.

Cùng với đó, Đề án đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp.

Một là, hoàn thiện hệ thống pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ.

Hai là, xây dựng và vận hành Nền tảng số quốc gia về lưu trữ.

Ba là, hoàn thiện, phát triển Cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ Phông Lưu trữ Nhà nước Việt Nam.

Bốn là, xây dựng hạ tầng số tập trung để vận hành Nền tảng số quốc gia về lưu trữ.

Năm là, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản trị, vận hành Nền tảng.

Quyết định số 2279/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trong giai đoạn chuyển đổi, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục khai thác các hệ thống hiện có để bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành liên tục và thực hiện các yêu cầu của pháp luật.

Việc nâng cấp các hệ thống hiện có chỉ thực hiện khi cần thiết, bảo đảm kế thừa kết quả đầu tư, không đầu tư trùng lặp với các chức năng của Nền tảng số quốc gia về lưu trữ; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chuẩn dữ liệu và yêu cầu kết nối, tích hợp với Nền tảng, tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi theo lộ trình.