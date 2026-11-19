Tại Tọa đàm Hợp tác Đầu tư và Đổi mới Sáng tạo năm 2026 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Tp.HCM (ITPC) phối hợp tổ chức ngày 19/11, Giáo sư, Tiến sĩ Markus Baer, Giáo sư Hành vi Tổ chức, Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo Điều hành tại Trường Kinh doanh Olin, Đại học Washington tại St. Louis (Mỹ), đã đưa ra nhiều phân tích về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với năng suất lao động và hoạt động quản trị doanh nghiệp.

Dẫn nghiên cứu trên 758 chuyên gia tư vấn của Boston Consulting Group, Giáo sư, Tiến sĩ Markus Baer cho biết, đối với những nhiệm vụ nằm trong phạm vi năng lực của AI, công nghệ này giúp hoàn thành nhiều hơn 12% khối lượng công việc, rút ngắn 25% thời gian và nâng cao 31% chất lượng đầu ra.

Giáo sư, Tiến sĩ Markus Baer, Trường Kinh doanh Olin, Đại học Washington tại St. Louis.

Tuy nhiên, kết quả lại trái ngược khi AI được sử dụng để xử lý những vấn đề phức tạp, vượt ngoài khả năng của công nghệ, vốn đòi hỏi sự thấu hiểu bối cảnh và tương tác của con người. Trong những trường hợp này, việc phụ thuộc vào các gợi ý của AI mà thiếu kiểm chứng có thể khiến độ chính xác giảm 16%, dù nội dung tạo ra vẫn mạch lạc và có sức thuyết phục.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Markus Baer, doanh nghiệp cần xác định rõ những công việc có thể giao cho AI và những nhiệm vụ đòi hỏi sự đánh giá, quyết định của con người. Thay vì ứng dụng công nghệ một cách dàn trải, các tổ chức cần tái thiết kế quy trình làm việc, giao những tác vụ lặp lại cho AI, đồng thời chú trọng rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng đặt vấn đề và khả năng phán đoán cho đội ngũ nhân sự.

Một vấn đề khác được chuyên gia đề cập là khoảng cách giữa nhu cầu ứng dụng AI của người lao động và định hướng chuyển đổi của doanh nghiệp.

Đại biểu tham dự tọa đàm.

Dẫn Báo cáo Chỉ số Xu hướng Công việc thường niên năm 2026 (Work Trend Index Annual Report 2026), khảo sát hơn 20.000 người lao động tại 10 quốc gia, Giáo sư, Tiến sĩ Markus Baer cho biết có 65% người sử dụng AI lo ngại bị tụt hậu nếu không ứng dụng công nghệ mới. Tuy nhiên, chỉ 26% đánh giá ban lãnh đạo có định hướng rõ ràng, nhất quán về AI và 13% cảm thấy được ghi nhận, khen thưởng khi thử nghiệm đổi mới quy trình làm việc bằng công nghệ này.

Theo nghiên cứu được ông dẫn chứng, môi trường tổ chức, bao gồm văn hóa khuyến khích thử nghiệm, sự đồng hành của cấp quản lý và chính sách phát triển nhân tài, chiếm 67% tác động thực tế của AI, cao hơn đáng kể so với yếu tố tư duy và hành vi của từng cá nhân (32%).

Những số liệu này cho thấy hiệu quả ứng dụng AI không chỉ phụ thuộc vào khả năng tiếp cận công nghệ mà còn liên quan đến cách doanh nghiệp tổ chức, điều hành và tạo điều kiện cho nhân viên thích ứng.

Bên cạnh đó, Giáo sư, Tiến sĩ Markus Baer cũng cảnh báo những thay đổi đối với thị trường lao động trẻ. Dẫn nghiên cứu của Brynjolfsson, Chandar và Chen (2026), ông cho biết tốc độ tăng trưởng việc làm của nhóm lao động từ 22-25 tuổi tại các ngành nghề chịu tác động cao từ AI hiện thấp hơn khoảng 19% so với các ngành ít chịu ảnh hưởng hơn.

Giáo sư, Tiến sĩ Markus Baer cũng cảnh báo những thay đổi đối với thị trường lao động trẻ.

Dù chưa ghi nhận tình trạng thay thế việc làm trên diện rộng trong toàn nền kinh tế, xu hướng này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải quan tâm hơn đến đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho lao động trẻ, nhằm bảo đảm khả năng thích ứng và phát triển nguồn nhân lực trong dài hạn.

Cũng tại tọa đàm, ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, cho rằng hiệu quả đầu tư vào AI cần được đánh giá trên cơ sở lợi ích thực tế, tổng chi phí triển khai và mức độ đáp ứng mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.

Theo ông Hoàng, trước khi quyết định đầu tư, doanh nghiệp cần làm rõ ba vấn đề: giá trị mà AI có thể tạo ra; điều kiện về dữ liệu, nhân sự và hệ thống; trách nhiệm kiểm soát trong quá trình sử dụng.

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Tp.HCM (ITPC).

Đặc biệt, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi, doanh nghiệp cần chú trọng nguyên tắc lấy con người làm trung tâm, duy trì sự kiểm soát của con người và bảo vệ dữ liệu ngay từ khâu lựa chọn giải pháp đến tổ chức vận hành.

Ông Hoàng cũng cho biết ITPC định hướng thúc đẩy ứng dụng AI trong phân tích thị trường, xây dựng kịch bản doanh thu, chi phí và dòng tiền nhằm nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, hỗ trợ quá trình ra quyết định đầu tư. Đồng thời, đơn vị này sẽ tăng cường kết nối doanh nghiệp với các đối tác công nghệ, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo để thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm.

Mỹ Hậu