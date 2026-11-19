Apple được cho là đang đưa chất liệu titan trở lại trên iPhone 20 Pro, mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm, đi cùng khung kim loại siêu mỏng, mặt kính bo cong và viền màn hình gần như biến mất. Đây có thể là một trong những thay đổi ngoại hình lớn nhất của dòng iPhone kể từ thế hệ iPhone 12. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin hiện chỉ đến từ các nguồn rò rỉ và chưa được Apple xác nhận.

Cái nhìn rõ nét nhất từ trước đến nay về diện mạo có thể có của các mẫu iPhone 20 Pro vào năm 2027. Ảnh: Ice Universe/X

Titan có thể trở thành vật liệu chủ đạo trên iPhone cao cấp nhất

Theo tiết lộ từ tài khoản Fixed Focus Digital trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), Apple đã bắt đầu dùng khung viền titan trên các nguyên mẫu iPhone 20 Pro đang ở giai đoạn phát triển kỹ thuật ban đầu. Nếu chính xác, titan sẽ một lần nữa là vật liệu chủ đạo trên dòng iPhone cao cấp nhất.

Trước đó, Apple từng chuyển sang khung titan trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Sau đó, hãng quay về dùng nhôm trên iPhone 17 Pro và iPhone 18 Pro. Việc titan có thể trở lại cho thấy Apple đang cân nhắc một hướng đi mới cho sản phẩm cao cấp.

Từ iPhone Air đến flagship mới: thân kính liền mạch với dải kim loại mỏng

Sự thay đổi vật liệu nhiều khả năng chỉ là một phần của kế hoạch cải tổ toàn diện. Theo nguồn tin rò rỉ, iPhone 20 Pro sẽ có kiểu dáng mềm mại hơn, có một số nét tương đồng với iPhone Air nhưng bo tròn nhiều hơn. Đây có thể là bước chuyển đáng kể so với khung viền phẳng và các cạnh vuông vức đã gắn bó với iPhone trong nhiều năm.

Fixed Focus Digital từng cho biết iPhone 20 Pro có thể dùng loại kính tương tự iPhone Air, nhưng tạo hình khác biệt với độ cong rõ rệt hơn ở cả bốn cạnh. Đáng chú ý, Apple được cho là đã điều chỉnh một số thiết bị sản xuất từng dùng cho iPhone Air để chế tạo mẫu flagship mới. Điều này cho thấy hãng có thể tận dụng công nghệ và kinh nghiệm từ dòng smartphone siêu mỏng.

Theo các dự đoán hiện tại, iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max sẽ có phần thân chủ yếu bằng kính, kết hợp một dải kim loại rất mỏng chạy xung quanh. Thiết kế này có thể tạo cảm giác mặt kính và khung viền hòa làm một.

Bốn phương án thiết kế vẫn đang được thử nghiệm

Quá trình hoàn thiện thiết kế chưa kết thúc. Leaker Ice Universe cho biết Apple đang thử nghiệm tới bốn phương án khác nhau, trong đó có hai phiên bản dùng mặt kính phẳng. Điểm được cân nhắc nhiều nhất dường như là độ cong của mặt kính.

Một số nguyên mẫu ban đầu có độ cong khá lớn, nhưng Apple được cho là đang điều chỉnh theo hướng tiết chế hơn so với các hình ảnh rò rỉ trước đây. Dù chọn phương án nào, iPhone 20 Pro vẫn được kỳ vọng có dải kim loại cực mỏng và viền màn hình gần như biến mất. Một số nguồn tin dự đoán độ dày viền có thể giảm xuống khoảng 1mm, giúp màn hình tràn sát các cạnh máy.

Việc Apple chuyển từ titan sang nhôm từng khiến một bộ phận người dùng không hài lòng, dù nhôm có ưu thế về khả năng dẫn nhiệt. Nhiều ý kiến trên Reddit thậm chí dự đoán Apple sớm muộn cũng quay lại với titan. Các tin đồn mới nhất dường như củng cố nhận định này.

Tản nhiệt: bài toán Apple phải giải nếu quay lại titan

iPhone 20 Pro có thể quay lại với chất liệu titan. Ảnh: 9to5mac

Titan trở lại có thể khiến nhiều người dùng hào hứng, nhưng vẫn còn vấn đề kiểm soát nhiệt độ. Trên iPhone 15 Pro, Apple từng đối mặt với nhiều phản ánh về tình trạng máy nóng lên khi sử dụng. Khả năng dẫn nhiệt của nhôm tốt hơn titan cũng là một lý do khiến việc chuyển sang vật liệu này ở các thế hệ sau được đánh giá tích cực về mặt kỹ thuật.

Do đó, nếu quay lại khung titan, Apple cần chứng minh đã tìm được giải pháp tản nhiệt hiệu quả hơn, tránh để thiết kế cao cấp phải đánh đổi bằng trải nghiệm sử dụng.

Cột mốc thiết kế còn nhiều dấu hỏi

Dù nhiều chi tiết chưa được xác nhận, iPhone 20 Pro đang được kỳ vọng đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử thiết kế iPhone. Sau nhiều năm giữ kiểu dáng tương đối quen thuộc, Apple dường như muốn tạo ra một thế hệ flagship thực sự khác biệt cho dịp kỷ niệm 20 năm.