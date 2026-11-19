Trước đó, từ ngày 1-10 đến 31-10, Tiểu ban kỹ thuật chuyên ngành máy bay, ra đa, tên lửa, tàu thuyền, khí tài điện tử - quang học thuộc Hội đồng nghiệm thu Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở tổ chức thử nghiệm một số VTKT trên trang bị kỹ thuật. Tiểu ban cũng lấy mẫu kiểm tra tại phòng thí nghiệm đối với hơn 110 sản phẩm VTKT.

Thiếu tướng Đinh Công Phương chủ trì nghiệm thu.

Nội dung nghiệm thu tập trung vào kiểm tra hồ sơ, văn bản pháp lý, thủ tục tài chính, hồ sơ quản lý chất lượng VTKT; đánh giá điều kiện duy trì, bảo đảm chất lượng sản phẩm; công tác giám định chất lượng, bảo đảm an ninh, an toàn và an toàn thông tin; kiểm tra số lượng, bao gói, bảo quản, ghi nhãn và chất lượng sản phẩm.

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra VTKT sản xuất năm 2026 của Quân chủng Hải quân.

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị sản xuất cơ bản đáp ứng điều kiện duy trì, bảo đảm chất lượng VTKT. Số lượng sản phẩm đúng, đủ; công tác bao gói, bảo quản, ghi nhãn cơ bản đáp ứng yêu cầu. Chất lượng sản phẩm đáp ứng các chỉ tiêu, tham số kỹ thuật theo quyết định được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; công tác giám định chất lượng, kiểm tra an ninh, an toàn và an toàn thông tin được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, một số nội dung về hồ sơ, văn bản pháp lý, thủ tục tài chính, hồ sơ quản lý chất lượng và công tác bao gói, bảo quản, ghi nhãn sản phẩm cần tiếp tục được hoàn thiện.

Hội đồng nghiệm thu kiểm tra VTKT sản xuất năm 2026 của Cảnh sát biển Việt Nam.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, thống nhất đánh giá các VTKT sản xuất năm 2026 của Quân chủng Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam đủ điều kiện nghiệm thu sau khi khắc phục, hoàn thiện những nội dung còn tồn tại.

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Đinh Công Phương đánh giá cao kết quả Quân chủng Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam đạt được trong nghiên cứu, sản xuất VTKT. Đồng thời, đề nghị 2 đơn vị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện sản phẩm; rà soát, thống nhất các chỉ tiêu kỹ thuật của VTKT với quyết định của Bộ Quốc phòng, tài liệu hướng dẫn sử dụng và thuyết minh kỹ thuật; hoàn thành thử nghiệm trên trang bị kỹ thuật đối với những sản phẩm còn lại.