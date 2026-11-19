Hoạt động thả rùa con về biển tại Côn Đảo tháng 10/2025. Côn Đảo còn là nơi hiếm hoi ở Việt Nam du khách có thể chứng kiến rùa biển lên bãi đẻ trứng và tham gia hoạt động thả rùa con về với đại dương. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 27-29/11, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia (VQG) Côn Đảo, UBND đặc khu Côn Đảo và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình tuyên truyền biển đảo và nuôi cấy phục hồi rạn san hô với chủ đề Vì biển đảo xanh. Thông điệp xuyên suốt là "Không rác thải nhựa - San hô hồi sinh".

Chương trình nhằm cụ thể hóa Chiến lược truyền thông của TP.HCM đến năm 2030 và Đề án mở rộng, phục hồi các hệ sinh thái biển đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu là nâng cao nhận thức của người dân, ngư dân, học sinh, sinh viên, cán bộ chiến sĩ và du khách về việc bảo vệ chủ quyền biển đảo gắn với gìn giữ môi trường sinh thái.

Hoạt động trọng tâm là lễ ra mắt và trình diễn kỹ thuật "Lặn nuôi cấy phục hồi rạn san hô" vào sáng 28/11 tại Bãi Giông (Hòn Bảy Cạnh) và Bãi Cát Lớn (Hòn Cau), thuộc Hợp phần bảo tồn biển của VQG Côn Đảo.

Thảm san hô phong phú dưới đáy biển Côn Đảo. Ảnh: BTC.

Tại đây, chuyên gia huấn luyện, nhân sự kỹ thuật của VQG và các tình nguyện viên đã qua đào tạo sẽ dùng thiết bị lặn chuyên dụng xuống độ sâu 4-12 m. Nhóm cố định các mảnh san hô giống lên nền đáy tự nhiên tại những khu vực rạn suy thoái, khó tự phục hồi, hoặc lên giá thể nhân tạo như bê tông, khung kim loại và cấu trúc mô-đun sinh học.

Quy trình được thực hiện theo các quyết định, thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cùng kết quả nghiên cứu của Viện Hải dương học tại Khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo. Danh mục phục hồi gồm 12 loài san hô cứng thuộc 7 giống, 4 họ, được lựa chọn vì khả năng thích nghi cao với điều kiện thủy văn Côn Đảo.

Ngoài 2 điểm trình diễn, chương trình định hướng mở rộng phục hồi tại vịnh Côn Sơn, vịnh Đất Dốc, khu vực trước Trạm Kiểm lâm Hòn Tài, bãi Dương, bãi Bàng, Hòn Tre Lớn, Hòn Tre Nhỏ và nhiều bãi biển khác.

Cũng trong khuôn khổ chiến dịch, sáng 28/11, lễ phát động "Vì Biển đảo xanh" và "Ngày hội sống xanh" dự kiến quy tụ khoảng 500 người, gồm 300 học sinh THCS, THPT trên địa bàn, 200 đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, người dân và du khách, cùng nhiều người nổi tiếng.

Mô hình động vật dưới đại dương ở Côn Đảo được làm từ rác thải tái chế. Ảnh: BTC.

Sau phần tham quan triển lãm, các đại biểu chia làm hai nhóm. Nhóm trải nghiệm nuôi cấy san hô gồm lãnh đạo thành phố, lãnh đạo đặc khu và các đại sứ môi trường: Hoa hậu Trái Đất 2018 Nguyễn Phương Khánh, Hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo, Á hậu 4 Hoa hậu Siêu quốc gia 2023 Đặng Thanh Ngân. Nhóm sẽ ra bến tàu để chứng kiến công tác lặn nuôi cấy dưới biển.

Nhóm còn lại, trong đó có Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê, cùng các cơ quan đoàn thể, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và đông đảo học sinh sẽ đồng loạt ra quân làm sạch bãi biển. Hoạt động nhằm lan tỏa hành động thiết thực giữ gìn cảnh quan và bảo vệ hệ sinh thái biển Côn Đảo.

Chương trình còn hướng tới cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa lâu dài từ doanh nghiệp và tổ chức trong, ngoài nước. Sở Du lịch TP.HCM và Saigontourist Group sẽ phối hợp thiết kế các tour du lịch tình nguyện (voluntourism) để du khách đến Côn Đảo có thể trực tiếp dọn sạch biển và góp sức phục hồi rạn san hô cùng cộng đồng địa phương.