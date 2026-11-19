Không chỉ gây thất vọng vì thiếu nhiều tính năng vốn được xem là tiêu chuẩn trên smartphone cao cấp, iPhone Duo còn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự cố nứt màn hình, khiến hình ảnh sản phẩm gần 2.000 USD ngày càng xấu đi trong mắt người tiêu dùng.

iPhone Duo không chinh phục được số đông người hâm mộ Apple

Đã hơn hai tháng kể từ khi Apple chính thức giới thiệu iPhone Duo và gần một tháng kể từ khi thiết bị được mở bán. Tuy nhiên, mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của hãng đang trở thành một trong những sản phẩm gây tranh cãi nhất trên thị trường smartphone thời gian gần đây.

Nhiều người cho biết đã mất hứng thú với iPhone Duo sau những thông tin liên quan đến Crackgate. Ảnh: Reddit/PhoneArena

Trong khi một bộ phận người hâm mộ Apple tỏ ra hào hứng với thiết kế mới, không ít người lại cho rằng iPhone Duo chưa đủ sức cạnh tranh với những mẫu điện thoại gập khác, đặc biệt là dòng Galaxy Z Fold 8 của Samsung.

Kết quả một cuộc khảo sát gần đây của PhoneArena cho thấy tâm lý không mấy tích cực của độc giả đối với sản phẩm này. Trong bài viết liên quan đến sự cố nứt màn hình iPhone Duo, trang công nghệ đã đặt câu hỏi liệu người dùng có còn muốn mua chiếc điện thoại gập của Apple bất chấp những vấn đề mang tên Crackgate hay không.

Tại thời điểm bài viết được thực hiện, cuộc khảo sát thu hút 386 lượt bình chọn. Đáng chú ý, gần 42% người tham gia cho biết họ chưa bao giờ thực sự yêu thích iPhone Duo. Chỉ 24% khẳng định vẫn muốn mua thiết bị bất chấp những sự cố được ghi nhận.

Phần còn lại lựa chọn phương án cho biết họ đã mất hứng thú với iPhone Duo sau những thông tin liên quan đến Crackgate. Kết quả này cho thấy Apple đang gặp khó khăn trong việc thuyết phục người dùng rằng mẫu điện thoại gập đầu tiên của mình xứng đáng với mức giá cao cấp.

Những thiếu sót khó chấp nhận trên smartphone gần 2.000 USD

Apple chính thức bước chân vào thị trường điện thoại màn hình gập trong năm 2026, muộn gần 8 năm so với Samsung, hãng đã trình làng chiếc Galaxy Fold đầu tiên vào năm 2018.

Việc chờ đợi lâu được cho là một phần trong chiến lược của Apple. Thay vì tiên phong đối mặt với những chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) tốn kém, cùng hàng loạt thất bại trong giai đoạn đầu của công nghệ màn hình gập, công ty có thể tận dụng kinh nghiệm và những bài học mà các đối thủ đã trải qua.

Hàng loạt phản ánh của người dùng về sự cố màn hình iPhone Duo. Ảnh tổng hợp từ Reddit

Chính vì vậy, sau nhiều năm quan sát thị trường, người dùng có lý do để kỳ vọng Apple sẽ tạo ra một sản phẩm gần như hoàn thiện trên mọi phương diện. Tuy nhiên, thực tế lại không hoàn toàn như mong đợi.

Một trong những điểm gây thất vọng lớn nhất là iPhone Duo không được trang bị Face ID. Đây vốn là tính năng nhận diện khuôn mặt đã xuất hiện trên iPhone từ thời iPhone X. Thay vào đó, thiết bị sử dụng Touch ID để xác thực người dùng.

Việc thiếu Face ID càng trở nên khó hiểu khi những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Z Fold 8 Ultra và Pixel 11 Pro Fold được cho là đều sở hữu khả năng mở khóa bằng khuôn mặt. Điều này khiến iPhone Duo mất đi một lợi thế vốn đã trở thành đặc trưng trên các dòng iPhone cao cấp.

Hệ thống camera cũng là một điểm yếu đáng kể. Thiết bị không có camera tele chuyên dụng, khiến khả năng chụp ảnh zoom quang học bị hạn chế so với nhiều đối thủ.

Camera trước của iPhone Duo có độ phân giải 12MP, thấp hơn đáng kể so với camera selfie 18MP trên iPhone 18 Pro. Ngoài ra, máy cũng không được trang bị cảm biến LiDAR chuyên dụng. Người dùng còn thiếu khả năng tùy chỉnh tốc độ màn trập và khẩu độ, những công cụ có thể hữu ích đối với người yêu thích nhiếp ảnh.

Với mức giá khởi điểm gần 2.000 USD, những thiếu sót này khiến không ít người đặt câu hỏi về giá trị thực sự mà Apple mang lại.

Sự cố nứt màn hình khiến Crackgate trở thành cơn ác mộng

Khi người dùng vẫn đang thất vọng vì những tính năng bị cắt giảm, iPhone Duo tiếp tục hứng chịu một đòn giáng mạnh từ sự cố nứt màn hình.

Nhiều chủ sở hữu đã phản ánh tình trạng màn hình thiết bị xuất hiện vết nứt, thậm chí có trường hợp điện thoại gặp sự cố chỉ vài giờ sau khi được mở bán. Những phản ánh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và các diễn đàn công nghệ, làm dấy lên nghi vấn về độ bền của chiếc iPhone gập đầu tiên.

Kết quả khảo sát của PhoneArena cũng cho thấy Crackgate đang tác động đáng kể đến sức hấp dẫn của iPhone Duo. Gần 34% người tham gia cho biết họ từng quan tâm đến iPhone Duo nhưng đã thay đổi quyết định sau khi những thông tin về sự cố nứt màn hình xuất hiện.

Apple đã chính thức thừa nhận vấn đề và tuyên bố sẽ sớm giải quyết tình trạng này. Tuy nhiên, những báo cáo mới về các trường hợp gặp sự cố vẫn tiếp tục xuất hiện tại nhiều quốc gia.

Đối với một sản phẩm được định vị ở phân khúc siêu cao cấp, độ bền là yếu tố đặc biệt quan trọng. Người dùng bỏ ra gần 2.000 USD không chỉ kỳ vọng một thiết kế độc đáo mà còn muốn sở hữu thiết bị có thể hoạt động ổn định trong thời gian dài. Bởi vậy, Crackgate đang tạo ra rủi ro lớn đối với uy tín của Apple trong lĩnh vực điện thoại màn hình gập.

Việc gia nhập thị trường muộn hơn gần một thập kỷ khiến kỳ vọng dành cho Apple đặc biệt cao. Nhưng nếu một thiết bị có giá gần 2.000 USD vẫn thiếu những tính năng phổ biến và liên tục xuất hiện phản ánh về lỗi màn hình, thương hiệu Apple cũng khó tránh khỏi sự hoài nghi.

(Theo PhoneArena, Macworld, Cult of Mac)