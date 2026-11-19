Các đại biểu chụp hình lưu niệm. (Ảnh: AN VINH)

Đến thăm và làm việc tại Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2, Đoàn đại biểu Báo Pasaxon cùng các thành viên trong đoàn công tác đã trực tiếp tham quan thực tế cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và nghe giới thiệu tổng quan về định hướng phát triển công nghiệp công nghệ số, đổi mới sáng tạo của thành phố.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng (Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng) đã thông tin tới Đoàn về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời giới thiệu khái quát hệ thống các khu công nghệ số tập trung, hoạt động của các không gian khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hệ thống hạ tầng và nền tảng ứng dụng phục vụ xây dựng chính quyền số, cùng các cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ chiến lược.

Hiện nay, Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng có 66 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 19 doanh nghiệp nước ngoài chọn đặt văn phòng làm việc. Hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất phần mềm, nội dung số, tự động hóa. Doanh nghiệp công nghệ thông tin chiếm tỷ lệ 80%. Đối với Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2, quy mô gồm 3 tòa nhà ICT1, ICT2 và ICT có tổng diện tích đất 2,8ha, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 92.000m2.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: AN VINH)

Thông tin tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng cho biết, Trung tâm đã sắp xếp và bố trí mặt bằng 28 nhóm dự án/doanh nghiệp với tổng diện tích là 996m² tại tòa nhà ICT1.

Lãnh đạo Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng thông tin đến đoàn. (Ảnh: AN VINH)

Trong đó có các dự án đang được nghiên cứu triển khai như: dự án AquaX hồ tôm thông minh; phần mềm quản lý công việc tích hợp AI-FASTDO; hệ sinh thái Al hóa tổng đài cho doanh nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ tài chính và bảo hiểm (BFSI); thiết bị nhúng công suất thấp ứng dụng trí tuệ nhân tạo; VSAP; MakeAI; iXink - Xây dựng nền tảng thiết kế bằng GenAl dành cho e-Commerce; Thiết kế DPU Chip cho trung tâm dữ liệu (data center); Chip tối ưu hóa cho năng lượng mặt trời;…

Các đại biểu tham quan Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2. (Ảnh: AN VINH)

Theo lãnh đạo Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng, thành phố hiện đang triển khai nhiều chính sách thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trong đó, Nghị quyết 136/2024/QH15 và Nghị quyết 259/2025/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị quyết 136 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng đã tạo ra khung pháp lý với các cơ chế đặc thù, vượt trội chưa từng có để thành phố Đà Nẵng bứt phá phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Syvanh Homsayadeth, Tổng Biên tập Báo Pasaxon (thứ hai từ phải qua) trao đổi tại buổi làm việc. (Ảnh: AN VINH)

Qua buổi làm việc và chuyến thực địa, đồng chí Syvanh Homsayadeth, Tổng Biên tập Báo Pasaxon bày tỏ ấn tượng trước quy mô đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và những bước tiến mạnh mẽ trong công tác chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng; đồng thời thông tin đến lãnh đạo trung tâm về hoạt động, cũng như những kết quả đạt được của Đoàn đại biểu Báo Pasaxon tại Việt Nam những ngày qua.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Báo Pasaxon đã có chuyến thực địa tại một số dự án của thành phố.